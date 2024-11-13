ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الفيوم

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها فى الفيوم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل – سبق اتهامه فى عدد 15 قضية ما بين "سلاح نارى، سرقة، ذخائر" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (14 فرد محلى –أجزاء وأدوات التصنيع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.