الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة سوهاج تعلن انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية غدًا

انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية

 أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الجدول الزمني لانطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024 /2025، والمُعتمد من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال رئيس الجامعة، إن غدًا الخميس 14 نوفمبر الجاري، سيتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما سيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 من نفس الشهر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر.

 

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سوف تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 من الشهر نفسه، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تضم كلًا من الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، 
أحمد عاطف مدير رعاية الشباب مركزية الدكتور سمير أبو المجد مدرس بكلية الحقوق، الطالبة ناهد ويليام وهيب والطالب محمد اشرف محمد.

جامعة سوهاج تستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية

تعليم سوهاج: لجنة لمعاينة السور الفاصل بين مدرستي we للتكنولوجيا التطبيقية والثانوية النسيجية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاتحادات الطلابية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات رئيس جامعة سوهاج وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

جامعة سوهاج تستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية

إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية فى سوهاج

نائب محافظ سوهاج يترأس لجنة استئناف أعمال البناء بتشكيلها الجديد

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجزيرة البوحة سفلاق في سوهاج

الأكثر قراءة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

بينها تحديد الأحوزة العمرانية، تفاصيل مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الداخلية تكشف قصة صاحبة فيديو تحاليل الـ DNA

أخبار مصر: وفاة شقيقة شيخ الأزهر، ترامب يعين مذيعًا وزيرًا للدفاع، الأطباء تتحدث عن مصير طبيبة كفر الدوار، سقوط مستريح الذهب

منوعات

المزيد

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads