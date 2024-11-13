جامعة سوهاج تستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، لجنة المجلس الأعلي للجامعات الأهلية في زيارتها الثانية للجامعة، برئاسة الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، يرافقه الدكتور إبراهيم هلال أستاذ نظم القوى الكهربائية بكلية هندسة عين شمس، والدكتور حسين أحمد مدرس العمارة بكلية هندسة عين شمس، وذلك للوقوف علي المقومات المادية التي تساهم في دعم العملية التعليمية بجامعة سوهاج الأهلية.

النعمانى يشيد بدور القيادة السياسية فى دعم وإنشاء الجامعات الأهلية

ووجه النعماني الشكر والتقدير إلى الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والوفد المصاحب له، مشيدًا بدور الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤيتها في تشييد عدد من الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة لتعليم يواكب متطلبات المرحلة، من خلال باقة متميزة من البرامج التعليمية الملبية لسوق العمل.

النعمانى جامعة سوهاج ضمن ٨ جامعات حكومية تنشأ بها الجامعة الأهلية

وقال النعماني إن جامعة سوهاج تأتي ضمن ٨ جامعات حكومية تم اختيارها لإنشاء جامعة أهلية تابعة لها، حيث يأتي ذلك اتساقا مع رؤية مصر 2030، وتوجيهات وزارة التعليم العالي ودعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفًا ان اللجنة أشادت بالمبنى المخصص للجامعة الأهلية والذي تبلغ مساحته ٥٠٠٠ متر مربع، ويتكون من بدروم ودور أرضي وأربعة أدوار متكررة، وذلك بتكلفة إنشائية ١٦٥ مليون جنيه، ويضم ٣ مدرجات سعة المدرج ٥٠٠ طالب، بسعة إجمالية ١٥٠٠ طالب وطالبة، إلى جانب ١١٩ فصلا سعة الفصل، ٣٠ طالبا بسعة إجمالية ٣٥٧٠ طالبا وطالبة.

وفي هذا السياق تفقد الدكتور ماهر مصباح والوفد المرافق له الإنشاءات الجديدة بالجامعة والمستشفى الجديد ومقر الجامعة الاهلية، والمقومات المادية التي تمتلكها الجامعة للمساعدة في تشغيل الجامعة الأهلية، مثمنًا ما يتم على أرض الجامعة الجديدة وعلى أعلى مستوى من الجودة، مضيفًا أن الجامعات الأهلية نجحت في إثبات وجودها ضمن منظومة التعليم العالي في وقت قياسي لتلبية احتياجات الطلاب من البرامج الدراسية البينية المتميزة والحديثة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، والدكتورة فاطمة عثمان وكيل كلية الهندسة والمسئول التنفيذي للمشروع، والدكتور حسين عبد الحفيظ وكيل كلية العلوم ومنسق الجامعة الأهلية، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي والمهندسة نهي سمير مدير الإدارة الهندسية.