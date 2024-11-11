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تعليم سوهاج: لجنة لمعاينة السور الفاصل بين مدرستي we للتكنولوجيا التطبيقية والثانوية النسيجية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم

قام الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج واللجنة المشكلة بقرار اللواء محافظ سوهاج والتى تضم فى عضويتها المهندس سيد أبو عقيل رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج والمهندسة فريدة سلام رئيس حى الكوثر والمهندس أيمن شمس مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بسوهاج وصبرى شعبان مدير إدارة التعليم الصناعي بديوان المديرية ومندوب الشركة المصرية للإتصالات بتفقد ومراجعة الرسومات الهندسية الخاصة بالأعمال الإنشائية للجدار والسور الفاصل بين مبنى المدرسة الثانوية النسيجية للبنات ومدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بحى الكوثر. 

اللجنة تكشف مخالفة المقاول لتنفيذ الرسومات الهندسية للسور 

حيث تبين للجنة مخالفة المقاول المنفذ للسور للرسومات الهندسية التى تم إقرارها ضمن بنود البروتوكول الموقع بين الشركة المصرية للاتصالات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

اللجنة تقر تعديل مسار السور الفاصل لصالح الطلاب 

وأقرت اللجنة على تعديل مسار السور الفاصل بين المدرستين لصالح الطلاب والعملية التعليمية، بما يمكن طالبات المدرسة الثانوية النسيجية والبالغ عددهم 900 طالبة من أداء الإمتحانات والتدريبات والتقييمات العملية بالورش الفنية الموجودة بالمبنى الملحق للمدرسة والذى تم فصله عن المبنى الرئيسي للمدرسة نتيجه بناء السور المخالف.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وتوصيات لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم لسرعة حل مشكلة السور والجدار الفاصل بين مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية والمدرسة الثانوية النسيجية بحى الكوثر
 

 

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