الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

الإعلامي توفيق عكاشة،
الإعلامي توفيق عكاشة، فيتو

علق الإعلامي توفيق عكاشة على اختيار دونالد ترامب للمذيع بقناة فوكس الأمريكية، بيت هيجسيث، ليكون وزيرًا للدفاع في إدارة ترامب لأمريكا، خلال مدة تولي ترامب للحكم الأمريكي، الأمر الذي دفع توفيق عكاشة للتساؤل عن السر الذي يحمله المستقبل بهذا الاختيار.

ما سر اختيار ترامب لمذيع كوزير دفاع أمريكا

وأكد توفيق عكاشة سعادته لاختيار ترامب لمذيع فوكس ليصبح وزيرًا للدفاع في إدارة ترامب الجديدة، لكنه أشار إلى تجربته التي خاضها ليصبح رئيسًا لمجلس النواب، زاعمًا أن تم إسقاطه. 

 

مذيع فوكس نيوز بيت هيجسيث، فيتو
مذيع فوكس نيوز بيت هيجسيث، فيتو

وقال توفيق عكاشة تعليقًا على اختيار دونالد ترامب مذيع فوكس نيوز ليصبح وزير للدفاع بالولايات المتحدة: "بيت هيجسيث مذيع قناة فوكس نيوز يختاره ترامب وزيرًا للدفاع الأمريكي، ما هو السر الذي يحمله المستقبل في ذلك. عليكم بالتوقف جميعًا أمام هذا الاختيار. طبعًا أنا سعيد جدًّا بهذا الاختيار لأني تقدمت للترشح لرئاسة مجلس النواب المصري عام ٢٠١٥  وتم إسقاطي".

ترامب يختار مذيع فوكس وزيرًا للدفاع

وكان دونالد ترامب، الذي أعلن فوزه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنه اختار بيت هيجسيث، المذيع في قناة "فوكس نيوز"، ليشغل منصب وزير الدفاع الأمريكي، في الإدارة الجديدة التي يختارها ترامب في ولايته الثانية لحكم الولايات المتحدة الأمريكية.

دونالد ترامب وهيجسيث، فيتو
دونالد ترامب وهيجسيث، فيتو

وذكر دونالد ترامب، في بيان له، أن هيجسيث "أمضى حياته بأكملها كمحارب من أجل القوات والبلاد، وهو قوي وذكي ومؤمن حقيقي بسياسة أميركا أولًا".

وقال ترمب عن تعيينه لـ هيجسيث على كوزير للدفاع "أصبح أعداء أميركا على علم بأن جيشنا سيعود عظيمًا مرة أخرى، وأميركا لن تتراجع أبدًا"، مشيرًا إلى أن هيجسيث استخدم القناة للدفاع عن الجيش الأمريكي وقدامى المحاربين.

مفاجأة ترامب غير المتوقعة

وتابع ترامب حديثه عن هيجسيث: "شارك في جولات في خليج جوانتانامو والعراق وأفغانستان، بالإضافة إلى حصوله على وسامين برونزيين وإشارة المشاة القتالية". 

وكان اختيار ترمب لـ "هيجسيث" مفاجأة غير متوقعة، خاصة أن اسمه لم يتم تداوله مع أسماء المرشحين الآخرين لمنصب وزير الدفاع الأمريكي.

وعمل هيجسيث مذيعًا في قناة "فوكس نيوز" لمدة ثماني سنوات، ويشارك حاليًّا في برنامج "Fox & Friends Weekend"، الذي يعتبر من أكثر البرامج متابعة على فوكس نيوز. 

ما لا تعرفه عن الإعلامي بيت هيجسيث المرشح لوزارة الدفاع في حكومة ترامب

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الإعلامي توفيق عكاشة إدارة ترامب الجديدة بيت هيجسيث انتخابات الرئاسة الأمريكية تعيين بيت هيجسيث وزير ا للدفاع الأمريكي وزارة الدفاع الامريكية

مواد متعلقة

ما لا تعرفه عن الإعلامي بيت هيجسيث المرشح لوزارة الدفاع في حكومة ترامب

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

الأكثر قراءة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

بينها تحديد الأحوزة العمرانية، تفاصيل مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الداخلية تكشف قصة صاحبة فيديو تحاليل الـ DNA

أخبار مصر: وفاة شقيقة شيخ الأزهر، ترامب يعين مذيعًا وزيرًا للدفاع، الأطباء تتحدث عن مصير طبيبة كفر الدوار، سقوط مستريح الذهب

منوعات

المزيد

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

هل يقضي إمام عاشور 6 أشهر خلف القضبان؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads