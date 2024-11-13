ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

علق الإعلامي توفيق عكاشة على اختيار دونالد ترامب للمذيع بقناة فوكس الأمريكية، بيت هيجسيث، ليكون وزيرًا للدفاع في إدارة ترامب لأمريكا، خلال مدة تولي ترامب للحكم الأمريكي، الأمر الذي دفع توفيق عكاشة للتساؤل عن السر الذي يحمله المستقبل بهذا الاختيار.

ما سر اختيار ترامب لمذيع كوزير دفاع أمريكا

وأكد توفيق عكاشة سعادته لاختيار ترامب لمذيع فوكس ليصبح وزيرًا للدفاع في إدارة ترامب الجديدة، لكنه أشار إلى تجربته التي خاضها ليصبح رئيسًا لمجلس النواب، زاعمًا أن تم إسقاطه.

مذيع فوكس نيوز بيت هيجسيث، فيتو

وقال توفيق عكاشة تعليقًا على اختيار دونالد ترامب مذيع فوكس نيوز ليصبح وزير للدفاع بالولايات المتحدة: "بيت هيجسيث مذيع قناة فوكس نيوز يختاره ترامب وزيرًا للدفاع الأمريكي، ما هو السر الذي يحمله المستقبل في ذلك. عليكم بالتوقف جميعًا أمام هذا الاختيار. طبعًا أنا سعيد جدًّا بهذا الاختيار لأني تقدمت للترشح لرئاسة مجلس النواب المصري عام ٢٠١٥ وتم إسقاطي".

ترامب يختار مذيع فوكس وزيرًا للدفاع

وكان دونالد ترامب، الذي أعلن فوزه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنه اختار بيت هيجسيث، المذيع في قناة "فوكس نيوز"، ليشغل منصب وزير الدفاع الأمريكي، في الإدارة الجديدة التي يختارها ترامب في ولايته الثانية لحكم الولايات المتحدة الأمريكية.

دونالد ترامب وهيجسيث، فيتو

وذكر دونالد ترامب، في بيان له، أن هيجسيث "أمضى حياته بأكملها كمحارب من أجل القوات والبلاد، وهو قوي وذكي ومؤمن حقيقي بسياسة أميركا أولًا".

وقال ترمب عن تعيينه لـ هيجسيث على كوزير للدفاع "أصبح أعداء أميركا على علم بأن جيشنا سيعود عظيمًا مرة أخرى، وأميركا لن تتراجع أبدًا"، مشيرًا إلى أن هيجسيث استخدم القناة للدفاع عن الجيش الأمريكي وقدامى المحاربين.

مفاجأة ترامب غير المتوقعة

وتابع ترامب حديثه عن هيجسيث: "شارك في جولات في خليج جوانتانامو والعراق وأفغانستان، بالإضافة إلى حصوله على وسامين برونزيين وإشارة المشاة القتالية".

وكان اختيار ترمب لـ "هيجسيث" مفاجأة غير متوقعة، خاصة أن اسمه لم يتم تداوله مع أسماء المرشحين الآخرين لمنصب وزير الدفاع الأمريكي.

وعمل هيجسيث مذيعًا في قناة "فوكس نيوز" لمدة ثماني سنوات، ويشارك حاليًّا في برنامج "Fox & Friends Weekend"، الذي يعتبر من أكثر البرامج متابعة على فوكس نيوز.