سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

ذكرت تقارير إعلامية أن نظريات المؤامرة ظهرت مجددًا بسبب الظهور الأخير لميلانيا ترامب في يوم الانتخابات، حيث كانت ترتدي نظارة شمسية كبيرة داخل مركز الاقتراع، مما أثار شكوكا بكونها "البديلة".

حقيقة ظهور بديلة ميلانيا ترامب

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن مجموعة من جراحي التجميل، أكدوا أن الجمهور كان على حق بشأن تغير ملامح ميلانيا والاختلاف الواضح في مظهرها عما اعتادوا عليه.

وقال الدكتور دينيس شيمف، جراح التجميل من ولاية كارولينا الجنوبية: إن ميلانيا ترامب "ربما قامت بإجراءات إضافية لحقن الفيلر تحسبًا لفوز زوجها وضجة الإعلام التي ستلي ذلك".

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب

ولكن وفقا للدكتور توماس بارنز، جراح التجميل في نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا، فقد "بدت ميلانيا مرهقة للغاية"، على الأرجح بسبب دعمها لزوجها خلال حملته الانتخابية الشرسة.

ولطالما نفت ميلانيا ترامب بشدة قيامها بأي عمليات جراحية تجميلية، رغم التكهنات الواسعة بعكس ذلك.