الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

ترامب وميلانيا، فيتو
ترامب وميلانيا، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية أن نظريات المؤامرة ظهرت مجددًا بسبب  الظهور الأخير لميلانيا ترامب في يوم الانتخابات، حيث كانت ترتدي نظارة شمسية كبيرة داخل مركز الاقتراع، مما أثار شكوكا بكونها "البديلة".

حقيقة ظهور بديلة ميلانيا ترامب

وأفادت  صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن مجموعة من جراحي التجميل، أكدوا أن الجمهور كان على حق بشأن تغير ملامح ميلانيا والاختلاف الواضح في مظهرها عما اعتادوا عليه.

وقال الدكتور دينيس شيمف، جراح التجميل من ولاية كارولينا الجنوبية: إن ميلانيا   ترامب "ربما قامت بإجراءات إضافية لحقن الفيلر تحسبًا لفوز زوجها وضجة الإعلام التي ستلي ذلك".

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب

ولكن وفقا للدكتور توماس بارنز، جراح التجميل في نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا، فقد "بدت ميلانيا مرهقة للغاية"، على الأرجح بسبب دعمها لزوجها خلال حملته الانتخابية الشرسة.

ولطالما نفت ميلانيا ترامب بشدة قيامها بأي عمليات جراحية تجميلية، رغم التكهنات الواسعة بعكس ذلك.

txt

آخر مستجدات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عقب فوز ترامب

txt

ستحدث ذوبعة داخليًّا وعالميًّا، حملة ترامب تكشف خطة "اليوم الأول" في البيت الأبيض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ميلانيا ترامب ترامب جراح التجميل

مواد متعلقة

آخر مستجدات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عقب فوز ترامب

ستحدث ذوبعة داخليًّا وعالميًّا، حملة ترامب تكشف خطة "اليوم الأول" في البيت الأبيض

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

لم يشهدها منذ 4 شهور، تطور مقلق في سعر الدولار بعد فوز ترامب

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

اللحوم الضاني تفاجئ الأسواق بزيادة جديدة، وهذا سعر الكيلو اليوم الخميس

آخر مستجدات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عقب فوز ترامب

اليوم، طلائع الجيش يحل ضيفًا على غزل المحلة بالدوري الممتاز

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

منوعات

المزيد

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

غريزة أم بيزنس، سر اهتمام ترامب بملكات الجمال (صور)

لغة الجسد كشفتها، ميلانيا ترامب والزهد في لقب "السيدة الأولى" مرة أخرى، ما السر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

بحضور محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads