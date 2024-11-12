شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

علق الإعلامي توفيق عكاشة على أزمة الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء في مستشفى كفر الدوار، الذي تسبب مقطع الفيديو الذي بثته، عن حالات حمل السفاح والإنجاب غير الشرعي في المستشفيات والعيادات الخاصة، في زلزال بمواقع التواصل الاجتماعي.

تحويل أزمة فيديو وسام شعيب لقضية رأي عام



وتساءل توفيق عكاشة عن تحويل أزمة فيديو طبيبة النساء وسام شعيب إلى قضية رأي عام "على وزن شفت العصفورة"، مؤكدًا أن الوطنية تحتم التعامل مع المشكلة بمواجهتها، وليس باستخدام لهو الشعب.

طبيبة أمراض النساء وسام شعيب، فيتو



كما علق توفيق عكاشة على مقطع آخر لأستاذة طب نساء بإحدى جامعات مصر، تؤكد على تزايد حالات حمل السفاح والإنجاب غير الشرعي، ووصف ذلك بأنه خطة تهدف مزيد من فقد المجتمع الثقة في نفسه.

وقال الإعلامي توفيق عكاشة معلقًا على القضية التي فجرتها طبيبة النساء وسام شعيب قائلًا: "هل يتم تحويل هذه الحدوته الى رأي عام على وزن شفت العصفورة ويدعمها الإعلام... بينما العمل الوطنى والوطنية هي أن نتعامل مع مواجهة المشكلة وليس استخدامها من أجل لهو الشعب/ المخدرات خطر داهم يدمر الأمم".

قضية الحمل السفاح والإنجاب غير الشرعي



وعن تداول مقطع آخر لأستاذة جامعية في طب النساء والتوليد أثارت نفس المشكلة، فقال توفيق عكاشة: “من الذى يطلق هذه العصافير كده الموضوع عبارة عن خطة لها هدف واحد هو مزيد من فقد المجتمع الثقة فى نفسه وده يمثل أشد أنواع الخطورة على الأمن القومي”.



الجدير بالذكر أنه انتشر مقطع فيديو لطبية النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار، الطبيبة وسام شعيب، فجرت أزمة كبيرة وقضية شائكة بشأن زيادة ما وصفته بـ "حمل السفاح" والإنجاب غير الشرعي، الذي يتم مواجهته في المستشفيات والعيادات الخاصة، ودقت ناقوس الخطر بشأن الأطفال مجهولي النسب، المتواجدين في الحضانات، في انتظار ترتيب أماكن في دور رعاية الأيتام لرعايتهم.

