الخميس 07 نوفمبر 2024
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غياب كوشنر عن إدارة ترامب الجديدة يرعب الاحتلال الإسرائيلي، ومحلل سياسي يكشف السر

سر غياب كوشنر عن
سر غياب كوشنر عن إدارة ترامب، فيتو

دونالد ترامب، كشف المحلل السياسي الفلسطيني، ياسر الزعاترة، عن غياب جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب، وهو أشد الداعمين للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن كوشنر لا يزال يستثمر صلاته أيام ترامب في "البزنس" مع الاحتلال وعدد من الدول العربية.

سر غياب كوشنر عن إدارة ترامب الجديدة

وأشار الزعاترة إلى أن غياب جاريد كوشنر هذه المرة سيحرم الكيان من أحد داعميه، الذي وصفه بـ "أحد صبيانهم"، مؤكدًا أنه كان يتعامل مع القضية الفلسطينية بتعقيداتها التاريخية والعقائدية على أنها صفقة عقارات.

 

كوشنر يغيب عن إدارة ترامب الجديدة، فيتو
كوشنر يغيب عن إدارة ترامب الجديدة، فيتو

وقال ياسر الزعاترة عن غياب جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ابنة ترامب، عن المشهد "غياب كوشنر عن إدارة ترامب الجديدة يقلق الصهاينة، حيث كتب المحلل الرئيس في "يديعوت"، رون بن يشاي: "خلال فترة رئاسته الأولى، كان إلى جانب ترامب ابنته إيفانكا، وبشكل خاص زوجها اليهودي جاريد كوشنر، الذي أثّر عليه بشكل كبير".

وأضاف رون بن يشاي: "كل ما حقّقته إسرائيل من إنجازات في تلك الفترة (اتفاقات أبراهام، نقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بمرتفعات الجولان) كان في المقام الأول بفضل كوشنر. وعلى الجانب الآخر، كانت الإخفاقات الكبرى، وعلى رأسها الانسحاب من الاتفاق النووي الذي سرّع مسار إيران نحو تخصيب اليورانيوم، نتيجة التأثير المباشر لنتنياهو على ترامب".

ابنة ترامب وزوجها كوشنر يبتعدان عن السياسة

وتابع محلل يديعوت أحرونوت: "إلا أنه منذ الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021، توقّف الزوجان كوشنر عن التورط في السياسة المتعلقة بترامب، وانتقلوا إلى القصر الذي اشتروه في ميامي، وخلال الحملة الأخيرة، امتنعت إيفانكا باستمرار عن قول كلمة إيجابية واحدة عن والدها. وعلى الرغم من أن الزوجين ظهرا الليلة على المسرح بجانب ترامب، إلا أن كليهما صرّحا بوضوح أنهما لن يشاركا هذه المرة في الإدارة، وهذا ما يُعد خبرا سيئا لإسرائيل". 

كوشنر وإيفانكا يبتعدان عن السياسة، فيتو
كوشنر وإيفانكا يبتعدان عن السياسة، فيتو

وعلق المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة قائلًا: "للتذكير، فإن كوشنر ما زال يستثمر صلاته أيام ترامب في "البزنس" مع عدد من الدول العربية، غيابه هذه المرة سيحرم الصهاينة من أحد صبيانهم، ونقول صبيانهم لأنه كان يتعامل مع قضية فلسطين بتعقيداتها التاريخية والعقائدية على أنها صفقة عقارات". 

التطبيع أقل من طموحات كوشنر

وتابع الزعاترة: "أما قصة (السفارة والجولان)، فلا قيمة لها من الناحية العملية، اللهم إلا فضح البرنامج النهائي للصهاينة بعيدًا عن لعبة الاستدراج التقليدية، وتبقى قصة التطبيع التي بقيت محصورة في عدة دول، ولم تصل إلى ما كان يطمح إليه كوشنر وترامب رغم الضغوط والإغراءات".

مخاوف الاحتلال من ابتعاد كوشنر عن إدارة ترامب، فيتو
مخاوف الاحتلال من ابتعاد كوشنر عن إدارة ترامب، فيتو

وأوضح أن "الفشل في تمرير "الصفقة" وتوسيع نطاق التطبيع بوجود كوشنر، ما يعني أن قلق الصهاينة من غيابه مشروع، لا سيما أن ترامب ليس برسم التوقعات، مع ميله إلى الاهتمام بالداخل، والابتعاد عن التورّط في الحروب، في وقت يسعّرها نتنياهو في سياق من مطاردة أوهام "النصر المُطلق" و"تغيير الشرق الأوسط".

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