موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التوقف الدولي

الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

ويتوقف الدوري الممتاز وكذلك في أغلب دول العالم لمدة أسبوعين تقريبًا، وذلك بسبب الأجندة الدولية من قبل الفيفا.

ويرتبط منتخب مصر الأول خلال هذه الفترة بخوض مباراتين في هذه الأجندة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي الفراعنة مع منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم الجمعة المقبل، بينما يستضيف نظيره البوتسواني يوم 19 نوفمبر الجاري في المباراة الثانية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.