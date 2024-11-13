صراع تصفيات أمم إفريقيا بالجولة الخامسة.. 9 منتخبات ضمنت التأهل.. معركة شرسة بين تونس وجزر القمر.. موريتانيا تنتظر هدية الفراعنة.. المغرب تحسم مصير الجابون.. ومواجهة مشتعلة بين كوت ديفوار وزامبيا

تصفيات أمم إفريقيا، تنطلق اليوم الأربعاء مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي تستمر حتى السبت المقبل.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبًا، مقسمين على 6 مجموعات.

9 منتخبات تحسم المشاركة بأمم أفريقيا منهم ثلاثي عربي



وحسمت 8 منتخبات التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 قبل انطلاق الجولة الخامسة من التصفيات وقبل الجولتين الخامسة والسادسة، بالإضافة إلى منتخب المغرب المستضيف للبطولة والمنتخبات هي الجزائر، أنجولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، والسنغال، وأوغندا، وذلك من بين 52 منتخبًا يتنافسون في التصفيات.

وتشهد التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا، مشاركة 48 منتخبًا، مقسمين على 12 مجموعة، وتضم كل مجموعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 4 منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى البطولة الأفريقية.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025



الأربعاء 13 نوفمبر

نامبيا ضد الكاميرون - 3 عصرًا.

ليبيريا ضد توجو - 6 مساءً.

تشاد ضد سيراليون - 9 مساءً.

الخميس 14 نوفمبر

غينيا الإستوائية ضد الجزائر - 3 عصرًا.

ليسوتو ضد جمهورية أفريقيا الوسطى - 3 عصرًا.

جنوب السودان ضد الكونغو - 3 عصرًا.

بوروندي ضد مالاوي - 5 مساءً.

رواندا ضد ليبيا - 6 مساءً.

النيجر ضد السودان - 6 مساءً.

مدغشقر ضد تونس - 6 مساءً.

بنين ضد نيجيريا - 9 مساءً.

بوركينا فاسو ضد السنغال - 9 مساءً.

الجمعة 15 نوفمبر

بوتسوانا ضد موريتانيا - 3 عصرًا.

أوغندا ضد جنوب أفريقيا - 3 عصرًا.

موزمبيق ضد مالي - 6 مساءً.

الرأس الأخضر ضد مصر - 6 مساءً.

زامبيا ضد ساحل العاج - 6 مساءً.

زيمبابوي ضد كينيا - 6 مساءً.

إسواتيني ضد غينيا بيساو - 6 مساءً.

جامبيا ضد جزر القمر - 9 مساءً.

أنجولا ضد غانا - 9 مساءً.

الجابون ضد المغرب - 9 مساءً.

السبت 16 نوفمبر

إثيوبيا ضد تنزانيا - 6 مساءً.

غينيا ضد الكونغو الديمقراطية - 9 مساءً.

مباريات حاسمة بتصفيات أفريقيا

بعد تأهل الثلاثي العربي مصر والجزائر والمغرب يسعى منتخبا تونس وجزر القمر إلى حسم التأهل وزيادة المنتخبات العربية في البطولة

صراع تونس وجزر القمر

ويخوض المنتخب التونسي مهمة صعبة بمواجهة مدغشقر في جنوب أفريقيا بينما يستضيف منتخب جامبيا منافسه جزر القمر في المغرب.

وأطاح المنتخب التونسي بمدربه القدير فوزي البنزرتي وقرر تعيين قيس اليعقوبي بشكل مؤقت في فترة التوقف الحالية لحسم التأهل للكان، كما شهدت قائمة نسور قرطاج عودة عمر لعيوني لتدعيم الهجوم بينما يغيب نادر الغندري لظروف الطيران.

ويتصدر منتخب تونس المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن جزر القمر ثم منتخب جامبيا ثالثًا بـ5 نقاط، فيما يقبع منتخب مدغشقر في المركز الأخير برصيد نقطتين

ومنتخب جزر القمر يملك 6 نقاط في رصيده وبالتالي الفوز يعني له الوصول للنقطة التاسعة بغض النظر عن لقاء الجولة الأخيرة ضد مدغشقر ونفس الحال لمنتخب تونس.

المغرب تحسم مصير الجابون

ويخوض المنتخب المغربي اختبارًا خارج الديار أمام الجابون في مواجهة نارية بالمجموعة الثانية التي تشهد أيضًا مواجهة بين ليسوتو وأفريقيا الوسطى.

ويحتل أسود المغرب الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة وخلفهم منتخب الجابون برصيد 7 نقاط ثم منتخب أفريقيا الوسطى برصيد 3 نقاط وأخيرًا منتخب ليسوتو برصيد نقطة.

ويحسم هذا اللقاء بنسبة كبيرة مصير الجابون في نهائيات الكان القادمة فالخسارة تعيد آمال أفريقيا الوسطى حال فوز الأخيرة على ليسوتو قبل مباراة الجولة الأخيرة التي تقام في ضيافة أفريقيا الوسطى ضد الجابون.

موريتانيا تنتظر هدية الفراعنة

يحل المنتخب الموريتاني صاحب المركز الأخير في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط ضيفًا على مضيفه بوتسوانا الذي يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويلعب منتخب مصر خارج دياره مع كاب فيردي التي تملك 3 نقاط بينما ضمن الفراعنة التأهل برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة.

ويطمع منتخب المرابطون في تحقيق الفوز لإنعاش آماله في التأهل مع انتظار هدية من الفراعنة لتعطيل كاب فيردي قبل لقاء الجولة الأخيرة على أرض موريتانيا.

المنتخب الليبي ينتظر المستحيل

ويسعى المنتخب الليبي لتحقيق المستحيل بعدما جمع نقطة واحدة في الجولات الأربع قبل لقائه ضد مضيفه رواندا صاحب الـ 5 نقاط بينما يحتل منتخب نيجيريا الصدارة برصيد 10 نقاط قبل مواجهته ضد بنين الذي يملك 6 نقاط.

ويحتاج المنتخب الليبي لمعجزة تبدأ من جولة المجموعة الخامسة بالفوز على رواندا للوصول إلى النقطة الرابعة مع خسارة بنين ثم الفوز في الجولة الأخيرة على بنين مع خسارة أو تعادل رواندا في الجولة الأخيرة.

وفي المجموعة الخامسة، يلعب منتخب الجزائر الذي ضمن التأهل ضد مضيفه غينيا الاستوائية في مهمة سهلة لمحاربي الصحراء بقيادة النجم رياض محرز بينما يلتقي منتخب ليبيريا منافسه توجو.

التعادل يمنح التأهل للسودان

يطمع منتخب السودان في حسم تأهله عن المجموعة السادسة بالتعادل خارج أرضه ضد النيجر والوصول إلى النقطة الثامنة التي تضمن عودتهم للكان وتعني غياب منتخب غانا عن البطولة القارية لأول مرة منذ نسخة 2004.

واقترب منتخب غانا من الفشل في حجز تذكرة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الخسارة أمام السودان في الجولة الرابعة ويحتاج المنتخب الغاني لمعجزة وحسبة برما في الجولتين المقبلتين من أجل إنعاش آماله للتواجد في الكان في ظل المنافسة مع السودان علي تذكرة التأهل.

وتشهد المجموعة السابعة مواجهة مشتعلة بين كوت ديفوار وزامبيا تحسم ملامح صراع التأهل كما يلتقي منتخب غينيا في المجموعة الثامنة ضد الكونغو الديمقراطية ويلعب منتخب مالي ضد موزمبيق في مواجهة متكافئة ويصطدم منتخب جنوب أفريقيا بمنافسه الأوغندي





ويعد منتخب المغرب أول المتأهلين إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بصفته البلد المنظم للمسابقة القارية.

وأظهر منتخب مصر هيمنة قوية في المجموعة الثالثة، بعد أن فاز بجميع مبارياته الأربع الأولى ليحصد 12 نقطة كاملة دون استقبال أي هدف، مسجلًا التأهل للمرة الـ27 في تاريخه، وهو الرقم القياسي لعدد مرات التأهل في تاريخ البطولة.في المقابل،

ونجح منتخب بوركينا فاسو، في حجز تذكرة التأهل الثانية بعدما وصل للنقطة العاشرة بعد فوزه على بوروندي بهدفين نظيفين، في الجولة الرابعة.

كما حسم منتخب الكاميرون تأهله، إلى كأس أمم إفريقيا بالفوز في الجولة الرابعة على كينيا، بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة العاشرة، متصدرا ترتيب المجموعة العاشرة.

وجاء منتخب الجزائر رابع المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا، من المجموعة الخامسة بعد وصوله إلى النقطة 12، بالفوز على توجو بالجولة الرابعة، ليتصدر ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة، حيث انتصر في الـ 4 جولات التي خاضها في التصفيات الإفريقية.

كما تأهل منتخب أنجولا، من المجموعة السادسة، وذلك بعد فوز منتخب السودان على غانا، ليبقى التنافس على المركز الثاني بين السودان وغانا في الجولتين الخامسة والسادسة.

كما رافق منتخب بوركينا فاسو من المجموعة الثانية عشر، منتخب السنغال بعد الفوز في الجولة الرابعة على مالاوي.

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية، في حسم تأهله بعد الفوز الرابع والوصول إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة الثامنة.

كما نجح منتخب مصر، في التأهل رسميًّا، بعد الفوز على موريتانيا، في الجولة الرابعة 1-0، ليواصل تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، بعدما حقق الفوز في الـ 4 جولات بالتصفيات.

كما تأهل منتخب أوغندا بعدما حسم صدارة المجموعة الحادية عشرة برصيد 10 نقاط.



المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025

1- منتخب المغرب - البلد المنظم.

2- منتخب مصر - المجموعة الثالثة.

3- منتخب بوركينا فاسو - المجموعة الثانية عشر.

4- منتخب السنغال - المجموعة الثانية عشر.

5- منتخب الكاميرون - المجموعة العاشرة.

6- منتخب الجزائر - المجموعة الخامسة.

7- منتخب الكونغو الديمقراطية - المجموعة الثامنة.

8- منتخب أنجولا - المجموعة السادسة.

9- منتخب أوغندا - المجموعة الحادية عشر.



ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025



المجموعة الأولى

1- تونس 7 نقاط.

2- جزر القمر 6 نقاط.

3- جامبيا 5 نقاط.

4- مدغشقر نقطتين.

المجموعة الثانية

1- المغرب 12 نقطة.

2- الجابون 7 نقاط.

3- إفريقيا الوسطى 3 نقاط.

4- ليسوتو نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

1- مصر 12 نقطة

2- بوتسوانا 6 نقاط.

3- الرأس الأخضر 3 نقاط.

4- موريتانيا 3 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- نيجيريا 7 نقاط.

2- بنين 6 نقاط.

3- رواندا 5 نقاط.

4-ليبيا نقطة.

المجموعة الخامسة

1- الجزائر 12 نقطة.

2- غينيا الاستوائية 7 نقاط.

3- توجو نقطتين

4- ليبيريا نقطة.

المجموعة السادسة

1- أنجولا 12 نقطة.

2- السودان 7 نقاط.

3- غانا نقطتين.

4- النيجر نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1- كوت ديفوار 9 نقاط.

2- زامبيا 7 نقاط.

3- سيراليون 4 نقاط.

4- تشاد نقطتين.

المجموعة الثامنة

1- جمهورية الكونغو 12 نقطة.

2- غينيا 6 نقاط.

3- تنزانيا 4 نقاط.

4- إثيوبيا نقطة.

المجموعة التاسعة

1- موزمبيق 8 نقاط.

2- مالي 8 نقاط.

3- غينيا بيساو 4 نقاط.

4- إسواتيني نقطة

المجموعة العاشرة

1- الكاميرون 10 نقاط.

2- زيمبابوي 8 نقاط.

3- كينيا 4 نقاط.

4- ناميبيا بدون نقاط.

المجموعة الحادية عشرة

1- أوغندا 10 نقاط.

2- جنوب إفريقيا 8 نقاط.

3- الكونغو 4 نقاط.

4- جنوب السودان بدون نقاط.

المجموعة الثانية عشرة

1- بوركينا فاسو 10 نقاط.

2- السنغال 10 نقاط.

3- بوروندي برصيد 3 نقاط.

4- مالاوي بدون رصيد.