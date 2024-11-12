وزير الرياضة يؤازر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا (صور)

منتخب مصر، زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مران منتخب مصر لدعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، قبل مباراتي المنتخب مع كاب فيردي وبوتسوانا ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي مساء يوم الجمعة المقبل، على الاستاد الوطني في كاب فيردي، ويختتم مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي.

وزير الرياضة يؤازر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن ثقته في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تقديم أداء مميز يعكس تطلعات جماهير الكرة المصرية مشيدًا بروح الالتزام والانضباط التي يظهرها دائمًا لاعبي المنتخب خلال التدريبات والمباريات.

وزير الرياضة يؤازر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا

وأكد وزير الشباب والرياضة الدعم الكامل الذي توليه الوزارة للمنتخب حرصًا على تحقيق الاستقرار الذى يضمن تحقيق الفوز والنتائج المرضية فى كافة المنافسات المقبلة.

وزير الرياضة يؤازر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا

يذكر أن منتخب مصر تأهل رسميًا لأمم إفريقيا بتصدره ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

وزير الرياضة يؤازر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا

وشهد مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أول مشاركة لجناح آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش في تدريبات الفراعنة.

ووصل عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، لمعسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن بإستاد الدفاع الجوي اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي ١٥ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن مرموش عبر حسابه بموقع إنستجرام، وصوله للمعسكر لتكتمل صفوف الفراعنة قبل مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.