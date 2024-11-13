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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مطار القاهرة عصر اليوم الأربعاء، في طريقها إلى جمهورية الرأس الأخضر لمواجهة منتخبها يوم الجمعة المقبل، على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا” في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم الجمعة المقبل 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في برايا عاصمة الرأس الأخضر.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

منتخب الرأس الأخضر، فيتو
منتخب الرأس الأخضر، فيتو

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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