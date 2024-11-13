بعثة منتخب تونس تصل الإسماعيلية للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للشباب (صور)

حرص الدكتور محمد شيحة، مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005 على استقبال بعثة منتخب تونس لدى وصولها للإسماعيلية بالورود صباح اليوم الأربعاء، تمهيدًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة التي تنطلق مبارياتها خلال الفترة من 14 حتى 26 نوفمبر الجاري بمشاركة مصر والمغرب والجزائر وليبيا بجانب نسور قرطاج.

جانب من وصول منتخب تونس،فيتو

جانب من وصول منتخب تونس،فيتو

معسكر مغلق للمنتخب

وكان منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 أول من انتظم داخل معسكر مغلق بالإسماعيلية الجمعة الماضي، ولعب وديًّا مع تنزانيا للمرة الثانية، وفاز بثلاثة أهداف نظيفة، تلاه المغرب بعدها بيومين، وليبيا والجزائر أمس، وأخيرًا تونس اليوم الأربعاء.

جانب من وصول منتخب تونس،فيتو

جانب من وصول منتخب تونس،فيتو

اكتمال وجود المنتخبات الخمس

وبذلك يكتمل وجود المنتخبات الخمس التي تتبارى فيما بينها بنظام الدوري المصغر ويتأهل صاحب الصدارة والوصيف لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تتنافس مصر وكوت ديفوار على استضافتها.



قال الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال إفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005: إن جميع المنتخبات تم تسكينها داخل فنادق الخمس نجوم المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية.

جانب من وصول منتخب تونس،فيتو

جانب من وصول منتخب تونس،فيتو

وأضاف" شيحة " أن اللجان المنظمة والحكام وصل غالبيتهم للإسماعيلية للإشراف على التصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة.

إشادة بالملاعب

وأشار مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005 إلى أن المنتخبات الخمسة تؤدي تدريباتها على الملاعب الفرعية، ولها الحق خوض المران مرة واحدة بستاد هيئة قناة السويس الجديد الذي يحتضن المباريات بجانب ستاد الإسماعيلية يشهد استضافة الجولة الأخيرة للبطولة بين الجزائر وليبيا.

جانب من وصول منتخب تونس،فيتو

جانب من وصول منتخب تونس،فيتو

وأوضح " شيحة " أن جميع المباريات يتم بثها مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت وبعض قنوات دول شمال أفريقيا لكي يستمتع بها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان.

وأكد " شيحة " أن هناك تسهيلات لدخول جماهير المنتخبات الخمس وبينهم أبناء الإسماعيلية المباريات الرسمية لكي يشجعوا اللاعبين بشكل حضاري.



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