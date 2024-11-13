الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعثة منتخب تونس تصل الإسماعيلية للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للشباب (صور)

جانب من وصول منتخب
جانب من وصول منتخب تونس،فيتو

حرص الدكتور محمد شيحة، مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005 على استقبال بعثة منتخب تونس لدى وصولها للإسماعيلية بالورود صباح اليوم الأربعاء، تمهيدًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة التي تنطلق مبارياتها خلال الفترة من 14 حتى 26 نوفمبر الجاري بمشاركة مصر والمغرب والجزائر وليبيا بجانب نسور قرطاج.  

منتخب شباب الجزائر يصل الإسماعيلية للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا

وقف عدد من محاولات البناء المخالف خلال حملة بحي ثالث بالإسماعيلية (صور)

 

 

جانب من وصول منتخب تونس،فيتو
جانب من وصول منتخب تونس،فيتو
جانب من وصول منتخب تونس،فيتو
جانب من وصول منتخب تونس،فيتو

معسكر مغلق للمنتخب 

وكان منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 أول من انتظم داخل معسكر مغلق بالإسماعيلية الجمعة الماضي، ولعب وديًّا مع تنزانيا للمرة الثانية، وفاز بثلاثة أهداف نظيفة، تلاه المغرب بعدها بيومين، وليبيا والجزائر أمس، وأخيرًا تونس اليوم الأربعاء. 

جانب من وصول منتخب تونس،فيتو
جانب من وصول منتخب تونس،فيتو
جانب من وصول منتخب تونس،فيتو
جانب من وصول منتخب تونس،فيتو

اكتمال وجود المنتخبات الخمس  

وبذلك يكتمل وجود المنتخبات الخمس التي تتبارى فيما بينها بنظام الدوري المصغر ويتأهل صاحب الصدارة والوصيف لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تتنافس مصر وكوت ديفوار على استضافتها. 
 

قال الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال إفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005: إن جميع المنتخبات تم تسكينها داخل فنادق الخمس نجوم المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية. 

جانب من وصول منتخب تونس،فيتو
جانب من وصول منتخب تونس،فيتو
جانب من وصول منتخب تونس،فيتو
جانب من وصول منتخب تونس،فيتو

وأضاف" شيحة " أن اللجان المنظمة والحكام وصل غالبيتهم للإسماعيلية للإشراف على التصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة.  

 

إشادة بالملاعب  

وأشار  مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005 إلى أن المنتخبات الخمسة تؤدي تدريباتها على الملاعب الفرعية، ولها الحق خوض المران مرة واحدة بستاد هيئة قناة السويس الجديد الذي يحتضن المباريات بجانب ستاد الإسماعيلية يشهد استضافة الجولة الأخيرة للبطولة بين الجزائر وليبيا. 

جانب من وصول منتخب تونس،فيتو
جانب من وصول منتخب تونس،فيتو
جانب من وصول منتخب تونس،فيتو
جانب من وصول منتخب تونس،فيتو

وأوضح " شيحة " أن جميع المباريات يتم بثها مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت وبعض قنوات دول شمال أفريقيا لكي يستمتع بها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان. 

 

وأكد " شيحة " أن هناك تسهيلات لدخول جماهير المنتخبات الخمس وبينهم أبناء الإسماعيلية المباريات الرسمية لكي يشجعوا اللاعبين بشكل حضاري.
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

منتخب تونس الاسماعيلية بالاسماعيلية استاد هيئة قناة السويس الملاعب

مواد متعلقة

أمن الإسماعيلية يحقق في وفاة طالبة جامعية بالاختناق داخل حمام مسكنها

محافظ الإسماعيلية يعلن انطلاق مبادرة لخفض الأسعار الشهر المقبل (صور)

وقف عدد من محاولات البناء المخالف خلال حملة بحي ثالث بالإسماعيلية (صور)

تخطوا الـ60 ولم ينسوا حبهم للرياضة، تدريب فريق الرواد بالإسماعيلية على لعبة الكاراتيه (فيديو)

الأكثر قراءة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

بينها تحديد الأحوزة العمرانية، تفاصيل مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الداخلية تكشف قصة صاحبة فيديو تحاليل الـ DNA

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

أخبار مصر: وفاة شقيقة شيخ الأزهر، ترامب يعين مذيعًا وزيرًا للدفاع، الأطباء تتحدث عن مصير طبيبة كفر الدوار، سقوط مستريح الذهب

منوعات

المزيد

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

بعد فضيحة التجسس، فصل مدربة منتخب سيدات كندا لكرة القدم نهائيا

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads