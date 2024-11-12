محافظ الإسماعيلية يعلن انطلاق مبادرة لخفض الأسعار الشهر المقبل (صور)

أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن الإعداد لمبادرة كبرى لخفض أسعار كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، بالشراكة مع تجار الإسماعيلية، والغرفة التجارية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، على أن تنطلق المبادرة مطلع شهر ديسمبر المقبل.



عقد اجتماع عاجل

وعقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث آليات ضبط الأسعار بالمحافظة، وتوفير كافة السلع الغذائية بجودة متميزة وأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، مديري مديريات التموين، الطب البيطري، الزراعة، والعمل، وعددًا كبيرًا من تجار الإسماعيلية الذين يمثلوا الشعب التجارية المختلفة (الخضار والفاكهة، بيض المائدة، الدواجن، اللحوم، الأسماك، الأرز والعلافة، وممثلي السلاسل التجارية بالمحافظة).

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

بداية الاجتماع

استهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن هذه الجلسة هي الأولى في سلسلة اللقاءات مع التجار؛ لبحث آليات ضبط الأسعار والعمل على إيجاد الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار غير المبرر في بعض الأوقات، مؤكدًا أننا لا نسعى لإلحاق أي ضرر بالتاجر، بل نريد حل بعض المشكلات التي تكون سببًا في رفعة الأسعار لعدم قدرته على التحكم بالأسباب.

شركاء داخل نطاق محافظة الإسماعيلية

مضيفًا، أن الجهاز التنفيذي والتاجر والمستهلك شركاء داخل نطاق محافظة الإسماعيلية، ونحن جميعًا في نفس الجبهة، ولا بد من تضافر كافة الجهود لتوفير كافة السلع والمنتجات للمواطن الإسماعيلي وبأسعار مناسبة، وأقدر تمامًا دور تجار الإسماعيلية الوطني وحرصهم على الصالح العام.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

الإسماعيلية الأكثر إنتاج للدواجن والبيض

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أن إنتاج المحافظة في قطاع الدواجن والبيض يعد من أعلى المحافظات، ولكن لا يشعر المواطن بالإسماعيلية بذلك نتيجة ارتفاع الأسعار.

تقليل حلقات الوسطاء

مؤكدًا أن تقليل الحلقات الوسيطة أحد أهم الحلول المطروحة لخفض الاسعار، بالإضافة إلى فتح أسواق متعددة مما يترتب عليه زيادة المعروض، سيسهم بشكل جدي في حل بعض مشكلات الأسعار.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

التوسع في إقامة الأسواق

وأكد "أكرم" أهمية التوسُّع في إقامة أسواق اليوم الواحد كإحدى الآليات التي تُسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

50 من مساحة الإسماعيلية أراضي زراعية

وأشار "أكرم" إلى أن محافظة الإسماعيلية تضم مساحات منزرعة تمثل حوالي ٥٠٪ من مساحتها، وبها تنوع زراعي كبير، بالإضافة إلى وجود مزارع تسهم في إنتاج الألبان واللحوم، وكذلك مزارع تسمين الدواجن والبيض، وجميع الموارد متاحة لتحقيق اكتفاء ذاتي للمحافظة بأسعار تقل عن الأسعار الحالية، مؤكدًا ضرورة القضاء على "الحلقات الوسيطة" لوصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

ثم قام محافظ الإسماعيلية بفتح باب المناقشة، والاستماع للتجار ممثلي كافة الشعب التجارية ومديري المديريات الخدمية؛ للتعرف على التحديات التي يواجهها التجار، وآليات ضبط الأسعار من كافة وجهات النظر.

وقرر محافظ الإسماعيلية تشكيل لجان فرعية تجمع التنفيذيين بأعضاء كل شعبة لرصد المعوقات وإيجاد الحلول، مؤكدًا على تعاون الجهاز التنفيذي الكامل مع التجار للعمل على الإنتاج بأفضل الموارد وبأقل الأسعار.

ومن جانبه، وجَّه أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على هذا النهج الطيب، ومناقشة كافة القضايا التي تخص المواطنين مع أصحاب الشأن، وإشراك تجار الإسماعيلية بجانب الجهاز التنفيذي للمحافظة في العمل على تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا على تعاون واشتراك تجار الإسماعيلية في كافة المبادرات التي من شأنها التخفيف على المواطن الإسماعيلي.

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عقد مزيدًا من الاجتماعات مع تجار المحافظة وممثلي كافة الشعب التجارية بشكل دوري، ومتابعة عمل اللجان الفرعية المتخصصة بشكل دائم ومستمر مما ينعكس إيجابًا على ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار.