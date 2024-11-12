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رياضة

منتخب شباب الجزائر يصل الإسماعيلية للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا

بعثة منتخب الشباب
بعثة منتخب الشباب الجزائري، فيتو

تصفيات شمال إفريقيا للشباب، وصلت بعثة منتخب الشباب الجزائري تحت 20 سنة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الإسماعيلية استعدادًا للمشاركة في دورة شمال إفريقيا مواليد 2005، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وتنطلق دورة شمال إفريقيا للشباب مواليد 2005 بمدينة الإسماعيلية، خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس.

واستقبل محمد شيحة بعثة منتخب الجزائر للشباب، في مقر إقامتها في أحد الفنادق بمدينة الإسماعيلية.

منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب يستأنف تدريباته بالإسماعيلية

استأنف منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريباته أمس في معسكره المغلق بالإسماعيلية بعد راحة 24 ساعة منحها ميكالي المدير الفني للمنتخب عقب الفوز على تنزانيا وديًّا بثلاثة أهداف نظيفة في إطار استعدادات المنتخب للقاء المغرب يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية.

 

منتخب مصر يفوز على تنزانيا وديا

كان منتخب مصر للشباب مواليد 2005، خاض مباراتين وديتين أمام نظيره التنزاني على هامش معسكر بالإسماعيلية، تعادل في الأولى سلبيا، ثم فاز في المباراة الثانية بثلاثية نظيفة.

 

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