أسباب سرطان البروستاتا، ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به؟

يؤثر سرطان البروستاتا بشكل رئيسي على الرجال الأكبر سنا، ويتم تشخيص ستة من كل عشر حالات لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ولكن أقل من 1٪ لدى الرجال تحت سن 50 عامًا وفقًا لموقع "webMD" الطبي، وعلى الرغم من أن سرطان البروستاتا غير شائع، إلا أنه يمكن رؤيته لدى الرجال حتى في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، الرجال الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا من عامة السكان.

سرطان البروستاتا، فيتو

لا يستطيع الأطباء تحديد السبب الحقيقي لسرطان البروستاتا، ولكن الخبراء يتفقون عموما على أن النظام الغذائي يساهم في المخاطر، الرجال الذين يستهلكون كميات كبيرة من الدهون - وخاصة من اللحوم الحمراء وغيرها من مصادر الدهون الحيوانية المطبوخة على نار عالية - قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم، ويعد هذا المرض أكثر شيوعًا في البلدان التي تعتبر فيها اللحوم ومنتجات الألبان من العناصر الغذائية الأساسية مقارنة بالبلدان التي يتكون نظامها الغذائي الأساسي من الأرز ومنتجات فول الصويا والخضروات مثل البروكلي أو القرنبيط أو سلو الكرنب أو مخلل الملفوف.

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ربما يكون العامل الأساسي الذي يربط بين النظام الغذائي وسرطان البروستاتا هو العامل الهرموني، حيث تحفز الدهون زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى، ويعمل التستوستيرون على تسريع نمو سرطان البروستاتا، وارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون قد يحفز خلايا سرطان البروستاتا النائمة إلى النشاط وتشير بعض النتائج إلى أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون يؤثر أيضًا على البداية الأولية لسرطان البروستاتا.

ترتبط العوامل التالية بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم:

الطول

ارتفاع مؤشر كتلة الجسم

انخفاض النشاط البدني

التدخين

انخفاض استهلاك صلصة الطماطم

تناول كميات كبيرة من الكالسيوم

تناول كميات كبيرة من حمض اللينوليك

العلامات المبكرة لسرطان البروستاتا

لا توجد علامات تحذيرية لسرطان البروستاتا المبكر، فلا يمكن أن يشعر المريض بالورم المتنامي وهو يضغط على أي شيء آخر لذلك لا يوجد ألم، ويمكن أن تصاب بالمرض لسنوات دون أن تعرف ذلك، ولهذا السبب فإن إجراء فحوصات منتظمة لسرطان البروستاتا أمر في غاية الأهمية.

سرطان البروستاتا، فيتو

تكون اعراض سرطان البروستاتا كما يلي:

مشكلة في بدء أو إيقاف تدفق البول

تيار ضعيف أو تيار يبدأ ويتوقف

تسرب البول عند الضحك أو السعال

عدم القدرة على التبول واقفًا

ألم أو حرقان عند التبول

ألم أو حرقان أثناء ممارسة العلاقة الزوجية

كمية أقل من السوائل

دم في البول أو السائل المنوي

الضغط أو الألم في المستقيم

ألم أو تصلب في أسفل الظهر أو الوركين أو الحوض أو الفخذين