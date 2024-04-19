الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أسباب سرطان البروستاتا، ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به؟

سرطان البروستاتا،
سرطان البروستاتا، فيتو

يؤثر  سرطان البروستاتا بشكل رئيسي على الرجال الأكبر سنا، ويتم تشخيص ستة من كل عشر حالات لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ولكن أقل من 1٪ لدى الرجال تحت سن 50 عامًا وفقًا لموقع "webMD" الطبي، وعلى الرغم من أن سرطان البروستاتا غير شائع، إلا أنه يمكن رؤيته لدى الرجال حتى في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، الرجال الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا من عامة السكان. 

 

سرطان البروستاتا، فيتو

 لا يستطيع الأطباء تحديد السبب الحقيقي لسرطان البروستاتا، ولكن الخبراء يتفقون عموما على أن النظام الغذائي يساهم في المخاطر، الرجال الذين يستهلكون كميات كبيرة من الدهون - وخاصة من اللحوم الحمراء وغيرها من مصادر الدهون الحيوانية المطبوخة على نار عالية - قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم، ويعد هذا المرض أكثر شيوعًا في البلدان التي تعتبر فيها اللحوم ومنتجات الألبان من العناصر الغذائية الأساسية مقارنة بالبلدان التي يتكون نظامها الغذائي الأساسي من الأرز ومنتجات فول الصويا والخضروات مثل البروكلي أو القرنبيط أو سلو الكرنب أو مخلل الملفوف. 

Advertisements

ربما يكون العامل الأساسي الذي يربط بين النظام الغذائي وسرطان البروستاتا هو العامل الهرموني، حيث تحفز الدهون زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى، ويعمل التستوستيرون على تسريع نمو سرطان البروستاتا، وارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون قد يحفز خلايا سرطان البروستاتا النائمة إلى النشاط وتشير بعض النتائج إلى أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون يؤثر أيضًا على البداية الأولية لسرطان البروستاتا.  

ترتبط العوامل التالية بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم:  

الطول

ارتفاع مؤشر كتلة الجسم 

انخفاض النشاط البدني  

التدخين 

انخفاض استهلاك صلصة الطماطم 

تناول كميات كبيرة من الكالسيوم 

تناول كميات كبيرة من حمض اللينوليك 

العلامات المبكرة لسرطان البروستاتا 

لا توجد علامات تحذيرية لسرطان البروستاتا المبكر، فلا يمكن أن يشعر المريض بالورم المتنامي وهو يضغط على أي شيء آخر لذلك لا يوجد ألم، ويمكن أن تصاب بالمرض لسنوات دون أن تعرف ذلك، ولهذا السبب فإن إجراء فحوصات منتظمة لسرطان البروستاتا أمر في غاية الأهمية. 

سرطان البروستاتا، فيتو

تكون اعراض سرطان البروستاتا كما يلي: 

مشكلة في بدء أو إيقاف تدفق البول 

تيار ضعيف أو تيار يبدأ ويتوقف 

تسرب البول عند الضحك أو السعال 

عدم القدرة على التبول واقفًا 

ألم أو حرقان عند التبول 

ألم أو حرقان أثناء ممارسة العلاقة الزوجية 

كمية أقل من السوائل  

دم في البول أو السائل المنوي 

الضغط أو الألم في المستقيم 

ألم أو تصلب في أسفل الظهر أو الوركين أو الحوض أو الفخذين 

فوائد الكمون المغلي، يقوي المناعة ويساعد في علاج أنيميا فقر الدم ويحارب السرطان

الصحة: علاج 573 ألف مواطن مجانا من خلال 500 قافلة طبية في 3 أشهر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سرطان البروستاتا هرمون التستوستيرون أعراض سرطان البروستاتا اسباب سرطان البروستاتا التستوستيرون النشاط البدني النظام الغذائي سرطان البروستات

مواد متعلقة

لسرعة العلاج والسيطرة عليها، أعراض الذئبة الحمراء وأسباب الإصابة

7 أعراض تدل على إصابتك بنقص الكالسيوم في الدم

أعراض التهاب القولون، وأفضل نظام غذائي للعلاج

أعراض وأسباب تضخم الغدة الدرقية، ومتي يتحول إلى سرطان ؟

الأكثر قراءة

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

كانوا راجعين من فرح.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالدقهلية

خسارة مذلة لمنتخب الصالات أمام أنجولا 7-3 ويؤجل حسم التأهل للمونديال

محمود الخطيب ونجوم الفن في جنازة عمدة الدراما صلاح السعدني (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي "المحدود" على إيران في 10 نقاط (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم تمزق الحجاب في المنام وعلاقته بتحقيق الاستقرار المالي والعائلي

المزيد
الجريدة الرسمية