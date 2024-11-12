منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور)

منتخب مصر، واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق بإستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي ١٥ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر مكتمل الصفوف ليلة السفر إلى كاب فيردي

وخاض منتخب مصر الوطني تدريباته باستاد الدفاع الجوى مكتمل الصفوف وبدأ المران بإحماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمى تواجد في المران كلا من:محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان "بيكهام" - حسام عبد المجيد – حمدي فتحي – محمد ربيعة – أحمد عيد – عمر كمال - محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا"-مروان عطية – نبيل عماد "دونجا" – محمد شحاتة – محمود صابر – ناصر ماهر – محمود حسن "تريزيجيه"- عمر مرموش – طاهر محمد طاهر – مصطفى فتحي – محمود عبد الحفيظ "زلاكا" – إبراهيم عادل ومصطفى محمد وأسامة فيصل.

حضر مران منتخب مصر كلٌ من جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة.

وتغادر بعثة منتخب مصر لكرة القدم، مطار القاهرة، غدا الأربعاء، متجهة إلى جمهورية الرأس الأخضر، من أجل مواجهة منتخبها غدا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

موعد مغادرة طائرة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر

وتغادر بعثة منتخب مصر الوطني مطار القاهرة في الرابعة عصر غد الأربعاء، على متن طائرة خاصة، في طريقها لكاب فيردي في رحلة تستغرق ١٠ ساعات.

واكتملت صفوف المنتخب بانضمام الثنائي المحترف عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، لتكتمل بذلك صفوف الفراعنة قبل مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب.