الوطنية للانتخابات: القليوبية المحطة الأولى لأكبر برنامج للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية

قال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن القليوبية تعد المحطة الأولي لأكبر برنامج للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية





أضاف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات صحفية خلال فعاليات اليوم الثاني لبرنامج التوعية بالمشاركة السياسية في مدارس القليوبية والذي أقيمت فعالياته بمحاكاة للانتخابات وندوة تثقيفية بمدرسة بنها الثانوية بنها بحضور ابراهيم الصغير مدير التعليم العام بالقليوبية وأحمد زكي مدير الشئون التنفيذية بإدارة بنها التعليمية وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهدف الرئيسي الفعاليات هو التوعية والتثقيف في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للانتخابات للوصول لكافة فئات المجتمع بداية من كلاب المدارس والعاملين بها باعتبارهم براعم وشباب المستقبل لتبصيرهم بآليات عمل الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها .



أشار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن محاكاة اللجان الانتخابية التي تنفذها الهيئة داخل المدارس والتي تستمر لمدة أسبوع لتدريب الطلاب علي المشاركة من خلال التدريب علي المشاركة وتقديم نموذج لجنة فرعية وآليات العمل فيها ليشاهد الطلاب كيفية الاقتراع والأدباء بالصوت بهدف ترسيخ مفهوم المشاركة ليكونوا مستعدين للمشاركة علي أرض الواقع وقت بلوغهم السن القانونية .



في سياق متصل أوضح ابراهيم الصغير مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الفعاليات تقام تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وبتوجيهات مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمشاركة المستشارين شادى رياض وشريف صديق واللواء احمد ابراهيم نواب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والذين قاموا بزيارة عدد من مدارس محافظة القليوبية، التقى خلالها بقيادات وزارة التربية والتعليم والمدرسين وطلاب وطالبات المدارس، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للانتخابات والوزارة، لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات،حيث تم زيارة مدرسة مصطفى كامل الرسمية لغات، ومدرسة بن خلدون الابتدائية مدرسة بنها الثانوية بنات ومدرسة 15 مايو الإعدادية بنات ضمن برنامج تنفذه الهيئة حتى نهاية الأسبوع بمدارس إدارتي بنها والعبور التعليمية

أوضح مدير التعليم العام أن الجهاز التنفيذي خلال الجولة التوعوية، حوارا مع طلاب وطالبات المدارس، استعرضوا فيه الاستحقاقات الانتخابية التي حددها الدستور، والحقوق السياسية للمواطنين وكيفية ممارستها بصورة صحيحة تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون، كما شرحوا طبيعة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات والأدوار التي تضطلع بها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها، وجهات الدولة التي تقوم بالتعاون مع الهيئة في سبيل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب نبذة عن القوانين المنظمة للانتخابات في مصر.

فيما أوضح مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن هذا التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للانتخابات والوزارة يستهدف زيادة الوعي الانتخابي وتعزيز الممارسة الديمقراطية لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق ومستدام لجميع أبناء الوطن.

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