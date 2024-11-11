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حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر حادث بطريق شبرا بنها الحر

انقلاب ميكروباص بطريق
انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 أشخاص أخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "شبرا بنها" الحر في محافظة القليوبية، جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، رفع آثار الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

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انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، بمنطقة مفارق الزقازيق بطريق  "شبرا ـ بنها" الحر، اتجاه بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة المعنية، وجرى الدفع بـ 9 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 7 أشخاص، وشخص متوفي، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

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