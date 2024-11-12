قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لشقيقين، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين والحشيش والترامادول" بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية.

السجن المؤبد لشقيقين، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية ببنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6392 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2122 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "مصطفى ك. ع."، 20 سنة، نقاش، وشقيقه "محمد ك ع"، 23 سنة، نقاش، لأنهما في يوم 20 / 2 / 2024 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرزا جوهرًا مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرزا جوهرًا مخدرا "الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأيضا أحرزا جوهرًا مخدرا "الترامادول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة"، كما أحرز المتهم الثاني أداة "كتر / قاطع"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

البداية عندما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين لتحريات دلت على اتجارهما بالمواد المخدرة، وتم ضبطهما وهما يهمان بالخروج من مسكنهما فتم ضبطهما وبرفقتهما دراجة بخارية، وبحوزة كلٍّ منهما حقيبة، وبفض الأول أحراز الأول عثر بداخلها على 6 أسطوانات لجوهر الهيروين المخدر، و15 قطعه الجوهر الحشيش، أقراص الترامادول المخدر، وميزان حساس وبتفتيشه عثر على سلاح أبيض (مطواة) ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبفض الحقيبة الثانية إحراز الثانى عثر بداخلها على 4 أسطوانات لجوهر الهيروين المخدر، و10 قطع حشيش، لفافه الجوهر الأفيون.

وبتفتيشه عثر على (كتر) ومبلغ مالى وهاتف محمول، عازيا قصدهما الإتجار فى المواد المخدرة والمبالغ حصيلتها والهواتف للتواصل مع عملائهما والأسلحة بقصد الدفاع عن تجارتهما الآثمة والميزان الحساس لوزن وتهيئة المواد المخدرة والدراجة البخارية لترويجها.