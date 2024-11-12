سقوط سيارة ثلاجة في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة

للمرة الثانية وفي أقل من شهر، سقطت سيارة ثلاجة في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من انتشال السيارة، دون وقوع إصابات أو ثمة خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ثلاجة بترعة الشرقاوية.

وعلى الفور، انتقلت الاجهزة الامنية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط سيارة ثلاجة أثناء وقوفها حيث انزلقت في الترعة، كما تبين عدم وجود أي أشخاص داخل السيارة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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