بيان عاجل لحزب الله بشأن بدء الاحتلال المرحلة الثانية من العدوان على لبنان

قالت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، إن "قرار العدو الانتقال للمرحلة الثانية من المناورة البرية سيكون مصيره الخيبة وحصاده المزيد من الخسائر".

وأضاف حزب الله: "اتخذنا كل الإجراءات لخوض معركة طويلة ومنع العدو من تحقيق أهدافه دفاعا عن حرية وسيادة لبنان".

جيش الاحتلال يبدأ المرحلة الثانية من الحرب على لبنان

وأفادت صحيفة «معاريف» العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان.

أوامر إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تعليمات إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته مستهدفًا القرى والبلدات في جنوب لبنان.



