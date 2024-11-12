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خارج الحدود

أمريكا تزعم: إسرائيل اتخذت إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

زعمت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، اتخذت إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة تجاوبا مع رسالة من وزيري الخارجية والدفاع بلينكن وأوستن.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "لا نزال نتواصل مع الجانب الإسرائيلي لتقييم الوضع الإنساني في غزة".            

 

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,665 شهيدا و103,076 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت وزارة الصحة بغزة: "قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و147 مصابا خلال 48 ساعة".

في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من قبل السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.

 

 

طلبات دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أنه قدم 98 طلبا إلى سلطات الإحتلال الإسرائيلية للحصول على تصريح للعبور عبر نقطة التفتيش على طول وادي غزة، لكن تم السماح بمرور 15 فقط منها، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وأشار دوجاريك إلى أن أوتشا "قلقة بشأن مصير الفلسطينيين المتبقين في شمال غزة مع استمرار الحصار هناك، وتدعو إسرائيل بشكل عاجل إلى فتح المنطقة أمام العمليات الإنسانية بالقدر اللازم نظرا للاحتياجات الهائلة".

وأضاف دوجاريك أنه على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قامت فرق من "أوتشا" ومن وكالات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإزالة الألغام ومجموعات إنسانية أخرى بزيارة تسعة مواقع في مدينة غزة لتقييم احتياجات مئات العائلات النازحة والتي يعود الكثير منها إلى شمال غزة.

ويأتي ذلك في وقت تشتد فيه المجاعة غير المعلنة في شمال غزة مع مرور أكثر من 50 يومًا على منع القوات الإسرائيلية إدخال أي مساعدات أو بضائع لمئات آلاف السكان المحاصرين هناك، الذين يتعرضون بحسب الوكالات الأممية لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.

 

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