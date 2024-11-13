غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، 13 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أمس الثلاثاء، أن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت أوتوستراد هادي نصر الله، وهي الغارة الثالثة عشرة على الضاحية الجنوبية".

مشاهد من الغارة الاسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/md8C75RAtx — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) November 12, 2024



وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت منطقة الليلكي بالقرب من الجامعة اللبنانية بأكثر من صاروخ".

وبدأ الطيران الحربي الإسرائيلي بشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية بعد توجيه إنذارات بالإخلاء.

كم استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى دار حوراء وهو مركز طبي يضم عدة عيادات ويقدم خدمات طبية لأهالي الضاحية، وهو من أكبر المراكز الطبية في لبنان ويحتوي على 21 عيادة صحية ومكون من 3 طوابق وتأسس عام 1948.

كما أصدر جيش الاحتلال عقب غارته على حارة حريك تهديدا بالإخلاء لعدد من المباني في منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي دعا إلى إخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لأنه سيعمل ضد منش ت ومصالح تابعة لحزب الله.

وذكرت السلطات اللبنانية أن 29 شخصًا على الأقل استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية في مناطق مختلفة.

واستشهد 12 شخصا إثر هجوم على قرية جون جنوبي لبنان. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن إسرائيل استهدفت مبنى سكنيًّا لجأ إليه نازحون.

تعميق العملية البرية

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت الثلاثاء، أن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان.

وذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من الحرب في لبنان، حيث بدأت الفرقة 36 بالمناورة باتجاه خط الدفاع الثاني لحزب الله في جنوب لبنان.

وأوضحت الصحيفة أن الفرقة 36، وهي الأكبر بين الفرق، عملت في الساعات الأخيرة على خط التماس الثاني لحزب الله. ومن القوات العاملة: لواء غولاني، ولواء المظليين، واللواء 188 مدرع، ويعمل معهم مقاتلو الهندسة القتالية.

وأشارت معاريف إلى أن هدف المرحلة الثانية من عملية الجيش الإسرائيلي في لبنان هو تدمير القدرة الصاروخية لحزب الله، والضغط على حزب الله بشأن مفاوضات التسوية في لبنان.