الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ترامب يرشح مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل

ترامب
ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، ترشيح الحاكم السابق لولاية أركنساس، مايك هاكابي، ليشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.

يأتي هذا الترشيح في إطار استعدادات ترامب لتعزيز علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويعتبر هاكابي من الشخصيات السياسية المقربة من ترامب، وسبق أن عبّر عن دعمه القوي لإسرائيل وسياساتها، ما يجعله مرشحًا بارزًا لهذا المنصب.

مصادر: ترامب سيتخذ عدة إجراءات لإنفاذ قوانين الهجرة 
 

كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم في أول أيام رئاسته، تنفيذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية في الأيام الأولى من رئاسته بهدف تعزيز تطبيق قوانين الهجرة وإلغاء برامج الرئيس الحالي جو بايدن المتعلقة بالدخول القانوني للولايات المتحدة.

وذكرت المصادر أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، والتي يسعى من خلالها إلى الحد من تدفق المهاجرين وتحقيق أهدافه في إعادة النظر بملفات الهجرة، وخاصة تلك التي تتعلق بدخول المهاجرين بشكل قانوني. من بين الإجراءات المتوقع اتخاذها، إلغاء أو تعديل البرامج الحالية التي تسمح بفئات معينة من الأجانب بالعمل أو الإقامة في الولايات المتحدة بشكل مؤقت أو دائم.

ويرى مراقبون أن هذه السياسات قد تؤثر على وضع الكثير من المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة أو الراغبين في دخولها بشكل قانوني، وأنها قد تثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية وبين منظمات حقوق الإنسان.

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