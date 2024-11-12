توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الحاكم السابق لولاية أركنساس، مايك هاكابي، ليشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.

مايك هاكابي السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل

مايك هاكابي، ليس غريبا على إسرائيل، فقد شهدت السنوات الماضية عدة زيارات له إلى تل أبيب، وفي 2018 زار ضمن وفد أمريكي، مستوطنة إفرات الواقعة ما بين القدس وبيت لحم، وأعلن دعمه ضم الضفة لإسرائيل زاعما أنها جزء لا يتجزأ من الاحتلال.

والسفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قس أمريكي وحاكم سابق لولاية أركنساس، ظهر كشخصية سياسية شهيرة للشعب الأمريكى في انتخابات الحزب الجمهوري لرئاسة البلاد في 2008، لكنه انسحب بعدها وترأس المجمع المعمداني بأركنساس، ويقدم برنامجا تلفزيونيا وآخر إذاعيا يحملان اسمه.

مايك هاكابي السفير الأمريكى لدى إسرائيل، فيتو

ولد القس مايك هاكابي يوم 24 أغسطس 1955 بمدينة هوب بولاية أركنساس مسقط رأس الرئيس الأسبق للولايات المتحدة بيل كلينتون.

كان مايك هاكابي عازف جيتار بفرقة للروك باسم كابيتال أوفنس، ويصف نفسه بأنه ابن الشعب، عانى من السمنة، وفقد خمسين كيلوجراما بعد حمية غذائية صارمة وممارسة رياضة الجري يوميا، ونشر كتابا عن تجربته هذه بعنوان "توقف عن حفر قبرك بالشوكة والسكين".

بداية التحاق مايك هاكابي بالعمل الديني المسيحي

التحق مايك هاكابي، بجامعة أوتشيتا المعمدانية في أركادلفيا بولاية أركنساس، وتخصص في الدين وعلم الخطاب، وتخرج منها عام 1975، بعد ذلك التحق بكلية "ساوث ويسترن للاهوت المعمدانية" في فورت وورث بولاية تكساس، لكنه انسحب منها ليلتحق بالعمل لدى الداعية جيمس روبيسون، ثم ترأس المجمع المعمداني بأركنساس.

دخل مايك هاكابي حلية السياسية عام 1992 بالسعي لشغل منصب بمجلس الشيوخ الفدرالي، وأصبح نائبا لحاكم أركنساس عام 1993 ثم حاكما لها من 1996 إلى 2007.

السفير الأمريكى الجديد في إسرائيل متساهل فى الإجرام

يتهمه خصومه بأنه متساهل جدا في مجال الإجرام، وأنه وقع عددا من قوانين العفو وتخفيف العقوبات، أكبر بكثير من تلك التي منحها الحكام الثلاثة السابقون للولاية مجتمعين.

يعرف عن مايك هاكابي، أنه المسيحي المحافظ الذي يعارض بشدة الإجهاض وزواج الشواذ، يتمتع بقدرة على كسب ود الناخبين لبساطته التي يفتقد إليها معظم منافسيه، وقد تلخص شعاره خلال الحملة الانتخابية بثلاث كلمات "العائلة والإيمان والحرية".

يقول مايك هاكابي "لست متأثرا فقط بالإيمان, فالإيمان هو جزء من هويتي"، ويؤكد أنه يؤمن بالكتاب المقدس وأنه يعمل على منع زواج الشواذ والإجهاض إذا انتخب رئيسا.

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يعارض مايك هاكابي بشدة مراقبة الأسلحة النارية وأبحاث الخلايا الجذعية ويدعو لإحكام المراقبة على الحدود لوقف الهجرة غير القانونية.

بدأ بتقديم برنامج "هاكابي" التلفزيوني في محطة فوكس نيوز عام 2008، وبرنامج مايك هاكابي الإذاعي في محطة "أي بي سي".

له كتابان يحملان اسم "توقف عن حفر قبرك بالشوكة والسكين"، و"افعل الشيء الصواب".