عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يستعد لتنفيذ وعوده بطرد المهاجرين غير الشرعيين

قال عضو الحزب الجمهوري، ماك فرانسيس، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يميل إلى اختيار المسئولين الذين يثق بهم، لكنه يعتبر شخصًا متقلبًا، مما يجعل التعامل معه أمرًا صعبًا، مشيرا إلى أن من اختارهم ترامب جميعهم متطرفون أكثر منه خاصة في قضايا مثل الهجرة غير الشرعية والحرب بين أوكرانيا وروسيا وأوضاع الشرق الأوسط.

طرد المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة

وأضاف فرانسيس، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية» أن ترامب يسعى إلى الوفاء بوعده بطرد المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، لكن هذه المهمة ستكون شاقة، حيث يوجد أكثر من مليون مهاجر غير قانوني، بالإضافة إلى ملايين آخرين تزوجوا من أمريكيات، مما يجعل ترحيلهم غير قانوني.

وأوضح أن هناك مهاجرين غير قانونيين لديهم عائلات في أمريكا، مما يتيح لهم البقاء وفقًا للقانون، فضلا عن أن العديد منهم طلبوا اللجوء السياسي، ولا يمكن إبعادهم إلى بلدانهم إلا بقرار من المحكمة.

ميزانية ضخمة لطرد المهاجرين من أمريكا

وواصل: سيكون من الضروري توظيف آلاف القضاة في دائرة الهجرة على الأقل للنظر في طلبات اللجوء، ويتطلب ذلك ميزانية ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات، كما أن المنظمات الحقوقية ستعمل على مقاومة هذه السياسات لمساعدة المهاجرين الموجودين في أمريكا والذين لديهم أطفال، مما يجعل الأمر قضية حساسة.

واستكمل: تطبيق هذه السياسات المتعلقة بالهجرة سيكون مكلفًا وصعبًا، وسيثير جدلًا واسعًا، ومن الملاحظ أن جميع المسؤولين الذين اختارهم ترامب لن يكون لديهم القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة، بل سيتعين عليهم تنفيذ أوامره، حيث إنه لا يفضل أن يستغل أي من موظفيه منصبه السياسي أو الوظيفي لتحقيق مصالحه الشخصية.