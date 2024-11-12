الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يستعد لتنفيذ وعوده بطرد المهاجرين غير الشرعيين

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو

قال عضو الحزب الجمهوري، ماك فرانسيس، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يميل إلى اختيار المسئولين الذين يثق بهم، لكنه يعتبر شخصًا متقلبًا، مما يجعل التعامل معه أمرًا صعبًا، مشيرا إلى أن من اختارهم ترامب جميعهم متطرفون أكثر منه خاصة في قضايا مثل الهجرة غير الشرعية والحرب بين أوكرانيا وروسيا وأوضاع الشرق الأوسط.

طرد المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة

وأضاف فرانسيس، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية» أن ترامب يسعى إلى الوفاء بوعده بطرد المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، لكن هذه المهمة ستكون شاقة، حيث يوجد أكثر من مليون مهاجر غير قانوني، بالإضافة إلى ملايين آخرين تزوجوا من أمريكيات، مما يجعل ترحيلهم غير قانوني.

وأوضح أن هناك مهاجرين غير قانونيين لديهم عائلات في أمريكا، مما يتيح لهم البقاء وفقًا للقانون، فضلا عن أن العديد منهم طلبوا اللجوء السياسي، ولا يمكن إبعادهم إلى بلدانهم إلا بقرار من المحكمة.

ميزانية ضخمة لطرد المهاجرين من أمريكا

وواصل: سيكون من الضروري توظيف آلاف القضاة في دائرة الهجرة على الأقل للنظر في طلبات اللجوء، ويتطلب ذلك ميزانية ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات، كما أن المنظمات الحقوقية ستعمل على مقاومة هذه السياسات لمساعدة المهاجرين الموجودين في أمريكا والذين لديهم أطفال، مما يجعل الأمر قضية حساسة.

اتخذها في ولايته الأولى.. 8 إجراءات قاسية لـ ترامب تحدد ملامح سياساته القادمة ضد المهاجرين (إنفوجراف)

CNN: ترامب يخطط لاحتجاز وترحيل المهاجرين بشكل جماعي

واستكمل: تطبيق هذه السياسات المتعلقة بالهجرة سيكون مكلفًا وصعبًا، وسيثير جدلًا واسعًا، ومن الملاحظ أن جميع المسؤولين الذين اختارهم ترامب لن يكون لديهم القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة، بل سيتعين عليهم تنفيذ أوامره، حيث إنه لا يفضل أن يستغل أي من موظفيه منصبه السياسي أو الوظيفي لتحقيق مصالحه الشخصية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكى ترامب المهاجرين غير النظاميين أمريكا

مواد متعلقة

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

مصادر: ترامب سيتخذ إجراءات سريعة لإنفاذ قوانين الهجرة وإلغاء برنامج بايدن

خبير اقتصادي يوضح مستقبل الاقتصاد العالمي مع الولاية الجديدة لـ ترامب

الأكثر قراءة

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

علي غزال: كنت شريكا بالمال في الشركة وليس لي حق الإدارة أو اتخاذ القرارات

كانوا رايحين يعاينوا حادث، إصابة مأمور وضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بصحراوي الأقصر

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد بفائدة مخفضة

تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب

منوعات

المزيد

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

بعد زيادة سعر السجائر، هل ترتفع أسعار المعسل؟ الشعبة توضح

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يرث ذهب المرأة المتوفاة الابنة فقط؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والرزق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads