أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل

أعربت الحكومة الإثيوبية، عن استيائها من تصريحات وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، التي أشار فيها إلى خيار الحرب كبديل حال فشل الحوار والتفاوض في ملف سد النهضة.

حكومة إثيوبيا تندد بتهديد السودان في ملف سد النهضة

وقالت حكومة أديس أبابا فى بيان نشرته صفحة "إثيوبيا بالعربي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن حكومة إثيوبيا ترى أن هذه التصريحات تأتي في وقت يعاني فيه السودان من أزمات الحروب الداخلية والصراعات التي ألحقت أضرارًا بالغة بالشعب السوداني الشقيق وأثرت على بنيته التحتية.

الحكومة الإثيوبية تطالب بالحوار كسبيل وحيد في سد النهضة

وتابعت زاعمة، كان من المتوقع أن يتبع وزير الخارجية السوداني على يوسف، نهجًا متزنًا ودبلوماسيًّا يلبي مصالح بلاده ويساهم في تحقيق استقرار داخلي وإقليمي.

آبى أحمد، فيتو

وزعمت، إن إثيوبيا تؤكد التزامها الدائم بالحوار كسبيل وحيد لحل جميع القضايا المتعلقة بنهر النيل، وتدعو السودان إلى الابتعاد عن التصريحات التصعيدية.

مصر والسودان في خندق واحد بأزمة سد النهضة

وتحدث السفير على يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، في لقاء تلفزيوني مؤخرًا عن أزمة سد النهضة، أكد فيه أن السودان قادر على العيش بدون المياه القادمة من سد النهضة، ولكن مصر لن تستغني عنها، وهذا يعني أن مصر المستهدفة من هذا السد، معقبًا حينها: القاهرة والخرطوم في خندق واحد في كافة القضايا.