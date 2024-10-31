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خارج الحدود

آبي أحمد يستمر في أكاذيبه، إثيوبيا مستعدة لمساعدة مصر والسودان حال مواجهتهما نقصا بالمياه

رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، فيتو

زعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، استعداد بلاده لدعم مصر والسودان في حال تعرضهما لنقص في موارد المياه.

اكتمال سد النهضة 100% 

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق رغم التحديات التي واجهت البلاد.

وفي مقابلة بالتلفزيون المحلي من موقع سد النهضة الواقع في إقليم بني شنقول، قال آبي أحمد: "يمكننا الإعلان عن اكتمال سد النهضة 100% بحلول ديسمبر المقبل"، واصفا ذلك بالإنجاز التاريخي والذي يمثل نموذجا للعالم وأفريقيا بحسب زعمه.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن نسبة إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب ومن المتوقع أن تبلغ المياه المحتجزة في بحيرة سد النهضة حتى ديسمبر المقبل ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد 74 مليار متر مكعب.

وأوضح أنه سيتم تشغيل 3 توربينات أخرى في ديسمبر المقبل ليبلغ إجمالي التوربينات 7 توربينات، فضلا عن القيام بحجز 900 مليون متر مكعب يوميا منذ الأسبوع الماضي.

تشغيل توربينين بقدرة 400 ميجاوات

وقال آبي أحمد من مخاوف التمويل، مشيرا إلى أن بلاده تجاوزت مثل هذه التحديات.

واختتم حديثه بحجم المساحة التي تغطيها المياه بـ 210 كيلومترات، فيما وصل عمق المياه إلى 130 مترًا.

وكان رئيس  لجنة التفاوض الاثيوبية سليشي بقلي قد أشار على حسابه عبر منصة إكس إلى انتهاء بلاده من بناء السد الخرساني، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب، وأنه تم تشغيل توربينين بقدرة 400 ميجاوات لكل منهما، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق قدرة إجمالية تبلغ 5150 ميجاوات مما يجعلها أكبر محطة مائية في أفريقيا.

ويأتي هذا الإعلان الإثيوبي دون الوصول لأي اتفاق مع مصر والسودان بعد أن انتهت آخر مفاوضات في أديس أبابا في ديسمبر الماضي.

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

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