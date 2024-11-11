محلل سياسي يكشف موقف ترامب من أزمة سد النهضة الإثيوبي

سد النهضة، كشف الدكتور حبيب جودة، المحلل السياسي ورئيس الجمعية العربية الأمريكية، موقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من أزمة سد النهضة.

موقف ترامب من أزمة سد النهضة

وأكد: أن الرئيس دونالد ترامب وعد بالوقوف إلى جانب مصر إذا ما حاولت إثيوبيا منع جزء من حصة مصر من مياه نهر النيل، وقد يتدخل لإنهاء تلك الأزمة.

ولفت إلي أن دونالد ترامب كان واضحا في نهاية ولايته الأولى بانحيازه في أزمة سد النهضة للموقف المصري، وكان داعما في حصول المصريين على حقوقهم المائية من مياه نهر النيل.

تحرك السادات ضد إثيوبيا بسبب سدود نهر النيل

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “نقطة ومن أول السطر” تقديم رحاب فارس، أن الرئيس الراحل أنور السادات هاتف الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وأخبره بأن إثيوبيا تقوم ببناء سدود على نهر النيل، فأخبره "كارتر" بأن هذه المعلومات غير صحيحة، فطلب "السادات" من نائبه في هذا الوقت حسني مبارك، بضرب جميع السدود المبنية على نهر النيل في إثيوبيا.

وتابع:"أديس أبابا أقامت الدنيا ولم تقعدها على الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، فتواصل الرئيس الأمريكي مع "السادات" منتقدًا ضرب مصر للسدود في إثيوبيا، فرد عليه قائلًا: "إزاي هضرب سدود مش موجودة، أنا لسه مكلمك وأخبرتني بعدم وجود سدود على نهر النيل في إثيوبيا".