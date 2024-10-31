الخميس 31 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

عباس شراقي يكشف مفاجأة عن حصة مصر المحبوسة في سد النهضة

سد النهضة إثيوبيا،
سد النهضة إثيوبيا، فيتو
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سد النهضة، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: "مفيش متر واحد زيادة ولا توربين اتركب ولم يحدث أي جديد في سد النهضة منذ 24 أغسطس الماضي".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: تصريحات آبي أحمد حول امتلاء سد النهضة سياسية بإمتياز يخاطب بها الشعب الإثيوبي.

 

قدرة سد النهضة في حجز المياه

وتابع: "نحن في مرحلة لو التوربين الخامس في سد النهضة اشتغل يبقى المياه هتيجي مصر ولو ما اشتغلش يبقى المياه محتجزة في السد الإثيوبي، وسد النهضة لديه القدرة على احتجاز المياه وغلق كل البوابات حتى Hبريل المقبل".

 

حجز مياه مصر خلف سد النهضة

وأكد: سد النهضة الآن امتلأ بشكل كامل وسنوات خطورة نقص المياه انتهت، وهذا العام تم حجز 19 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية، ويتم تعويض هذا الحجم من خلال مخزون السد العالي.

ولفت إلى أنه في حالة تشغيل توربينات سد النهضة فمن المتوقع حصول مصر على الـ 19 مليار متر مكعب، والتي تم حجزها من الحصة المائية هذا العام.

 

حصة مصر المائية 

ولفت إلى أن تخزين إثيوبيا لـ 19 مليار متر مكعب من الماء أدى لتقليص المساحات المزروعة بالأرز وزيادة مشروعات تحلية مياه البحر وترشيد الاستهلاك.

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واختتم: المياه الموجودة الآن في سد النهضة هي مياه مصرية مخصومة من حصصنا المائية.

 

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