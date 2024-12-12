الغرف التجارية: تخفيضات تصل لـ30% على السلع بأسواق اليوم الواحد

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة بالتعاون مع التجار، تساعد على توفير المنتجات لاسيما السلع الاستهلاكية، للتقليل من وطأة الميزانية الخاصة بالمستهلك، في ظل اختلاف وزيادة الأسعار.

معارض وأسواق اليوم الواحد



وأضاف «بشاي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المعارض والأسواق التي ظهرت خلال الفترة الماضية تثبت وطنية إحساس الحكومة، وترابط الجهات الحكومية في توفير المنتجات بأسعار مخفضة.

أسعار السلع في أسواق اليوم الواحد



ولفت إلى أن أسواق اليوم الواحد تعرض السلع بأسعار مخفضة، وتفرق عن سلاسل السوبر ماركت بنسبة تتراوح ما بين الـ25 لـ30%، مشيرًا إلى أن كل المنتجات المقدمة في الأسواق ذات جودة مرتفعة.

اقبال المواطنين على أسواق اليوم الواحد

وتابع: «هناك إقبال شديد من قبل المواطنين على أسواق اليوم الواحد، فهذه الأسواق تساهم في أنها تثبت للمواطن أن هناك وفرة في المنتجات الموجودة بالأسواق، وهناك اختلاف في الأسعار ملحوظ، وفي ظل وجود سلع بجودة عالية».



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