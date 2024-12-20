لو من عشاق الأنتيكات.. ازاي تختار القطعة ذات القيمة المرتفعة.. الأثاث الكلاسيكي والنجف النحاسي أشهرها.. ودقة التفاصيل تحدد سعرها (صور)

يبحث عشاق المستوى الرفيع دائمًا عن قطع "الأنتيكات" التي تحمل أهمية كبيرة، سواء كانت فنية أو تاريخية أو ثقافية، وتُعرف التحف القديمة بأنها القطع التي يزيد عمرها عن 100 عام، وتشتهر الأحياء القديمة في مصر وبعض الأزقة في محافظة القاهرة بتجارة "الأنتيكات"، الغنية بتنوع كبير وتُصنع من مواد مختلفة، مثل الخشب أو النحاس أو الفضة أو الذهب، وتتميز هذه التحف بتصميمها الفريد وتاريخها العريق.

تُستخدم التحف القديمة لأغراض متعددة، حيث تضفي جمالية على المكان، لكن أسعار هذه القطع مرتفعة للغاية، لأنها نادرة وتحمل عبق التاريخ ولها قيمتها وأهميتها.

يقول "أبو كريم"، تاجر التحف وصاحب معرض، إن بيع التحف لا يقتصر فقط على القطع التي تضفي مظهرًا جميلًا، بل يشمل أيضًا غرف نوم وصالونات كاملة يزيد عمرها عن 100 عام وتعود للقرن الماضي، مشيرًا إلى وجود جرامافون في المخزن عمره 150 عامًا.

وأضاف في حديثه مع "فيتو" أن هذه التجارة غنية وتحتوي على كنوز من الماضي لا تقدر بثمن، موضحًا أن التجارة تشمل أيضًا مقاعد قديمة تم نقشها بطريقة ملكية تعود للقرن الماضي، بالإضافة إلى نجف وتلفزيونات تصل أسعارها إلى 40 ألف جنيه، وسجاد قديم منقوش يدويًا وملون، حيث يصل سعر القطعة الواحدة إلى 11 ألف جنيه.

المزادات وإمكانية بيع التحف

وقال أبو كريم إن هذه القطع تُجمع من خلال مزادات لبيع التحف، أو أن هناك شخصًا ورث هذه المقتنيات الأثرية ويرغب في بيعها، فيتواصل مع أحد التجار لشراء الأثاث القديم والأخشاب وجميع مقتنيات المنزل، خاصة القطع القديمة. وأضاف أن التجار يشترون قطع الأثاث بأسعار منخفضة ثم يقومون ببيعها بأسعار أعلى، وأشار إلى أن القصور القديمة مليئة بالقطع الأثرية.

التحف والقطع الفنية في السينما والتلفزيون

أكد أبو كريم أن ديكورات المشاهد في الأفلام والمسلسلات تتكون في معظمها من قطع أثاث قديم، حيث يتوجه المنتجون لشراء القطع التي تناسب المشاهد، وأوضح أن هناك قطعًا قديمة لم تعد متوفرة في الأسواق حاليًا بسبب توقف تصنيعها، مما يضطر المنتج لشرائها من أماكن بيع الأثاث والديكور المستعمل

وقال المهندس رامي، وهو مهندس ديكور متخصص في الأنتيكات والأثاث الكلاسيكي وصاحب شركة مقاولات، إن ليس كل الأثاث القديم والمستعمل له قيمة. هناك قطع من القرن الماضي لا تملك أي أهمية. وأضاف في حديثه مع "فيتو" أنه عندما يرغب في تزيين مكان بالأثاث القديم والأنتيكي، لا يمكنه الحصول عليه من مكان واحد، بل يتردد على عدة أماكن لشراء القطع التي يرغب في استخدامها. وأشار إلى أن هناك قطعًا تُعرض للبيع في الأسواق رغم عدم قيمتها، ويشتريها أشخاص ليبيعوها كقطع فنية تُستخدم في القصور بأسعار مرتفعة، وأحيانًا تُعرض في مزادات عالمية.

كما أضاف أن الأشخاص الذين يرغبون في تزيين منازلهم بالأثاث الكلاسيكي والقديم هم قلة جدًا، لأن أصحاب الذوق الرفيع هم من يميلون إلى الكلاسيك "يريدون تزيين منازلهم بأجواء الزمن الجميل".

قيمة الأثاث الكلاسيكي في الأسواق

وأوضح المهندس رامي أن الأثاث الكلاسيكي يتمتع بقيمة عالية، حيث إن معظم القصور الفاخرة تحتوي على أثاث كلاسيكي بسبب فخامته وغناه الذي يرضي العين.

وبخصوص الفرق بين قطع الأثاث الكلاسيكي والأثاث العصري، أشار إلى وجود اختلاف كبير في المواد والأسعار ومدة التنفيذ، فتصنيع قطعة أثاث عصرية يستغرق حوالي 24 ساعة، بينما تحتاج قطعة الأثاث الكلاسيكي إلى حوالي شهرين، وذلك بسبب اختلاف المواد ودقة التصنيع.

أما أسعار قطع الأثاث العتيق، فهي تختلف بشكل كبير عن أسعار الديكورات العصرية، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن القطع العتيقة قديمة ولها قيمة عالية. على سبيل المثال، النجف النحاسي القديم يختلف تمامًا عن النجف الحديث، لأن المواد المستخدمة فيه غنية وتتميز بجودتها العالية، لذا نجد أن الأثاث العتيق أغلى من الأثاث الجديد، كما قال "هذه القطع لها زبائنها".

واختتم حديثه بالقول: إن الأثاث الكلاسيكي وقطع الأثاث العتيقة تتميز بالمتانة والعراقة والذوق الرفيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.