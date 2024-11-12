تفاصيل مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق دمياط

شهد طريق دمياط انقلاب سيارة ملاكي ولفظت سيدة ورئيسة تمريض مستشفى منية النصر بمحافظة الدقهلية أنفاسها الاخيرة وأصيب زوجها.

رئيسة تمريض منية النصر

تم نقل جثمانها إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكان تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مديرية أمن دمياط بانقلاب سيارة ملاكى تحمل لوحات معدنية نمر الدقهلية.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع كل من: سامية الشنيطي، سهام السيد محمد ياسين رئيسة قسم التمريض فى مستشفى منية النصر المركزى بالدقهلية، وإصابة زوجها بإصابات بالغة.

تم نقل جثمانهما إلى المشرحة والمصاب للمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شؤونها ومباشرة التحقيقات.