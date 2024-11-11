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سياسة

خبير استراتيجى يكشف بدائل قادة حماس حال الخروج من قطر

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن مستقبل قيادات حماس بعد تسريب أنباء عن طلب  قطر مغادرتهم الدوحة سيكون لواحدة من أربع دول وهى إيران أو تركيا أو ماليزيا أو الجزائر، وربما يكون مكتب غير مقيم فى الصين أو روسيا بصورة أو بأخرى ، مشيرًا إلى أنه من المستبعد الذهاب إلى السودان أو دول أخرى. 

دوافع الموقف القطري تجاه قادة حماس

وأكد فهمي فى تصريح لـ “فيتو” أن ماحد يفتح الباب أمام العديد من المناقشات حول طبيعة الموقف القطرى من قادة حماس  فهي تناور وليس لديها القدرة على التخلي عن هذا الملف لأنها تحقق مكاسب كبيرة من وراء استضافة قادة الحركة على أراضيها، وبالتالى التلويح يطردهم هو رسالة للادارة الامريكية الجديدة. 

 

وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها: "إن الأنباء عن انسحاب قطر من جهود الوساطة في وقف إطلاق النار بـ غزة غير دقيقة".


قطر تنفي انسحابها من جهود الوساطة في غزة 

وأضافت الخارجية القطرية في بيانها: "إن جهود الدوحة في الوساطة بين  حـماس وإسرائيل معلقة في الوقت الحالي".

وتابعت الخارجية القطرية: "التقارير المتعلقة بمكتب حـماس في الدوحة غير دقيقة والهدف الأساسي من وجوده هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله: إن قطر أوقفت عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة لأنه لم يعد يؤدي الغرض منه.

قطر توقف عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة “فرانس برس” بأن مصدرًا دبلوماسيًّا مسؤولًا، أكد أن قطر انسحبت من جهود الوساطة بشأن قطاع غزة.

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قطر قادة حماس ترامب إيران تركيا

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