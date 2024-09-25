بنودها ودور مصر بها، صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل خطة واشنطن لوقف القتال
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم، تفاصيل خطة وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله، على أن تشمل غزة، بمساعدة شركاء أبرزهم مصر وقطر.
أمريكا تدفع لخطة وقف القتال 4 أسابيع
وقال مفاوضين عرب لصحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن واشنطن تدفع بخطة لوقف القتال لمدة تصل إلى 4 أسابيع بمساعدة شركاء كمصر وقطر.
فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر مطلع، إن أي تسوية مع حزب الله يجب أن تتضمن شيئا بخصوص غزة، مشيرة إلى أن المقترح سيعرض قريبا على إسرائيل وحزب الله.
حماس تؤكد أن معادلة التسوية وقف شامل للعدوان
هذا وقال القيادي فى حركة حماس، أسامة حمدان، إن "المعادلة اليوم هي وقف شامل للعدوان مقابل أن تتوقف المقاومة في فلسطين ولبنان".
وتابع حمدان، العدو يريد أن يحدث انشقاقا بين المقاومة في فلسطين ولبنان كي يستفرد بهما وهذا لن يحدث.
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