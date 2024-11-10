رفعت سيد أحمد: تعليق قطر وساطتها في المفاوضات مناورة للضغط على قادة حماس

قال الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجي: إن قرار قطر بتعليق وساطتها في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، هو محاولة للضغط على الطرفين للحصول على دور أكبر فى المفاوضات مستقبلًا، مشيرًا إلى أن التصريحات القطرية فى هذا الشأن مجرد مناورة.

وأكد سيد أحمد أن قطر تلعب دور الوساطة وفق الدور المرسوم لها فى المنطقة من الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى أن الدوحة تستضيف قادة حماس وغيرهم من الجماعات الأخرى لكي يكونوا تحت أعينها وتستطيع الضغط عليهم خلال مراحل التفاوض.

قاعدة العديد الأمريكية فى قطر

وأضاف: "علينا ألا ننسى أبدًا وجود قاعدة العديد الأمريكية في قطر، ودورها في الحرب على العراق من قبل وكيف أن الولايات المتحدة استخدمتها في ضرب بغداد.

وحول وجود علاقة بين تلميحات قطر بطرد قادة حماس ووصول ترامب إلى البيت الأبيض من جديد، قال: "قطر تنفذ الأجندة الأمريكية التى تضعها الدولة العميقة دون النظر إلى اسم الرئيس.

وتابع: “قادة حماس لو خرجوا من قطر لا يوجد لديهم سوى تركيا بعد أن أصبحوا مرفوضين في المنطقة، فلبنان مشتعل وسوريا ترفض هذا الدور، وبالتالي سيكون أمامهم تركيا وهذا سيحد من دورهم ويجعله شبه منتهي”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها: "إن الأنباء عن انسحاب قطر من جهود الوساطة في وقف إطلاق النار بـ غزة غير دقيقة".



قطر تنفي انسحابها من جهود الوساطة في غزة

وأضافت الخارجية القطرية في بيانها: "إن جهود الدوحة في الوساطة بين حـماس وإسرائيل معلقة في الوقت الحالي".

وتابعت الخارجية القطرية: "التقارير المتعلقة بمكتب حـماس في الدوحة غير دقيقة والهدف الأساسي من وجوده هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله: إن قطر أوقفت عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة لأنه لم يعد يؤدي الغرض منه.

قطر توقف عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة “فرانس برس” بأن مصدرًا دبلوماسيًّا مسؤولًا، أكد أن قطر انسحبت من جهود الوساطة بشأن قطاع غزة.