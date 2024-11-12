ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
ارتفعت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024؛ عند التسوية مع تحركها في نطاق ضيق خلال التعاملات بالقرب من أقل مستوى في أسبوعين.
يشار إلى أن أسعار النفط انخفضت 5% في آخر جلستين مع تقييم المستثمرين خفض منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول توقعاتها للطلب على النفط الخام.
ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات أو 0.08% لتصل إلى 71.89 دولار للبرميل عند التسوية.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 8 سنتات أو 0.12% لتسجل عند التسوية 68.12 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.
ويأتي ذلك الارتفاع الطفيف بعد أن خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين 2024 و2025، وهو التعديل الرابع على التوالي بالخفض من المنظمة.
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