لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية

يخطط مسئولو ريال مدريد، للدخول في مفاوضات مع الفرنسي ويليام ساليبا مدافع أرسنال الإنجليزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف موقع موقع "Le10 Sport" الفرنسي، أن ريال مدريد يدرس التحرك لضم ويليام ساليبا مدافع أرسنال خلال الانتقالات الشتوية، لمواجهة الإصابات في خطه دفاعه، خاصة بعد تعرض إيدير ميليتاو لإصابة قوية خلال الأيام الماضية.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة مدافعه إيدير ميليتاو والتي تعرض لها أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، لينتهي موسم المدافع البرازيلي وتبقى فقط أنطونيو رودريجر في قلب دفاع الميرينجي.

ولعب ساليبا 98 مباراة مع أرسنال وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما

فيما أعلن أحد لاعبي فريق ريال مدريد للشباب، اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم عن عمر 19 عاما، بسبب إصابة قوية تعرض لها.

وأصدر اللاعب مارك كوكالون بيانًا مؤثرًا، عبر حسابه على إنستجرام، أكد خلاله عن ممارسة كرة القدم عن عمر 19 عامًا، بسبب إصابة خطيرة في الركبة، قطع في الرباط الصليبي، في 6 سبتمبر 2022، والتي أجبرته على قرار الاعتزال.

وعانى كوكالون، من تأثير بكتيريا خلال عملية الرباط الصليبي، والتي أثرت على غضروف المفصل وتسببت في عدوى مخيفة لأنها نادرة في مثل هذه الحالات، ليضطر في النهاية لاعتزال كرة القدم، رغم أنه كان من أبرز اللاعبين في فريق ريال مدريد للشباب، ولقب بخليفة "تشابي ألونسو".

مارك كوكالون لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما

بيان لاعب ريال مدريد باعتزاله كرة القدم

وقال مارك كوكالون، في بيانه: "لم أكن أعرف كيف أبدأ هذه الرسالة لذلك سأفعل ذلك من خلال تقديم الشكر للجميع، من أعماق قلبي، على كل الدعم الذي قدمتموه لي خلال كل هذا الوقت".

وأضاف: "وصلت إلى أكاديمية ريال مدريد للشباب في صيف عام 2016 عندما كنت طفلًا يحمل حقيبة ظهر مليئة بالأحلام وكنت سعيدًا للغاية، والحقيقة أن حياتي تغيرت تمامًا في 6 سبتمبر 2022، عندما تعرضت لإصابة خطيرة في مباراة بدوري الشباب".

وواصل: "بعد عدة مضاعفات، أجبرتني هذه الإصابة على اتخاذ القرار الصعب بأن أقول وداعًا لكرة القدم، على الأقل بالطريقة التي كنت أحلم بها دائمًا، خلال العامين الماضيين قاتلت جسديًا وذهنيًا بكل قوتي، لقد بذلت كل ما في وسعي من أجل الاستمتاع بهذه الرياضة مرة أخرى، لكن لم يكن من الممكن التعافي، على الرغم من أنه هذا ليس وداعًا حزينًا على الإطلاق، لا تفهموني خطأ".

وتابع: "بعد كل شيء أعتقد أنني كنت محظوظًا حقًا بأن أكون جزءًا من أفضل نادٍ في العالم وأن أعيش حلمًا، لقد تعلمت ونضجت كشخص وكلاعب، سأحمل معي لبقية حياتي القيم التي تم غرسها في داخلي، وبالطبع علمتني كرة القدم في كل انتصار وفي كل هزيمة أنه عليك دائمًا التغلب على العقبات والاستمرار في القتال للتغلب عليها، ستكون هذه الدروس جزءًا من حياتي إلى الأبد".

وأضاف: "صحيح أن مغادرة المنزل لتحقيق حلمي كان أمرًا صعبًا، لكن رؤية وجوههم السعيدة عندما رأوني أستمتع بنفسي على أرض الملعب أصبحت أعظم فخر لي، شكرًا أيضًا لأصدقائي، أولئك الذين لم يخذلوني أبدًا، الآن لدي مرحلة جديدة أمامي، حياة جديدة أنا متأكد من أنني سأطبق فيها جميع الخبرات التي ميزتني حتى اليوم، وأفعل ذلك بنفس الحماس والدافع الذي ارتديت به قميص ريال مدريد طوال هذه السنوات".

واختتم بيانه قائلا: "أريد أن أنهي رسالة الشكر هذه مع هذا النادي: شكرًا لك ريال مدريد، لأنك لم تترك يدي أبدًا، وشكرًا لجميع الأشخاص الذين دعموني منذ البداية".

ريال مدريد يتلقى صدمة بسبب رودريجو

فيما تلقى ريال مدريد الإسباني، صدمة جديدة بشأن مدة غياب الدولي البرازيلي، رودريجو جوس، لاعب النادي الملكي، بعد إصابته في في مباراة أوساسونا، السبت الماضي، وغادر الملعب في الشوط الأول، قبل أن يفوز الملكي برباعية نظيفة.

وكان ريال مدريد أكد في بيان رسمي أن الفحوصات الشاملة، أظهرت أن رودريجو يعاني من إصابة في العضلة المستقيمة للفخذ الأيسر.

التقارير أشارت إلى أن رودريجو سيغيب لمدة شهر، ولكن خوسيه لويس سانشيز، الموثوق بشأن أخبار ريال مدريد في صحيفة "ماركا" صدم النادي الملكي.

أكد خوسيه أن رودريجو، لن يعود لـ ريال مدريد، قبل نهاية العام، مما يعني أنه سيغيب حتى يناير المقبل، ولن يلعب أي مباراة في عام 2024.

وبذلك لن يتواجد رودريجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال، الذي ينتظر فيه ريال مدريد الفائز من مباراة الأهلي أمام باتشوكا أو بطل أمريكا الجنوبية.