ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة رودريجو وفاسكيز
أعلن نادي ريال مدريد اليوم الإثنين، بشكل رسمي عن تفاصيل إصابة الثنائي رودريجو جويس ولوكاس فاسكيز بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة أوساسونا.
وكان ثنائي ريال مدريد تعرض للإصابة خلال مبارة الفريق أمام أوساسونا، والتي أقيمت السبت الماضي، في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.
ووفقا لبيان ريال مدريد والذي نشره عبر موقعه الرسمي: "أن الفحوصات التي أجراها لوكاس فاسكيز اليوم من قبل الجهاز الطبي للنادي، تم تشخيصه بإصابة في العضلة المقربة الطويلة في الساق اليسرى، والحالة لا تزال قيد المتابعة".
وأضاف: "بينما أثبتت فحوصات رودريجو الذي خضع لها اليوم، تم تشخيصه بإصابة في العضلة المستقيمة الأمامية في الساق اليسرى، الحالة لا تزال قيد المتابعة"
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