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رياضة

طرد ساليبا في شوط أول سلبي بين أرسنال وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

أرسنال وبورنموث
أرسنال وبورنموث

تعادل فريق آرسنال مع مضيفه بورنموث بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “فيتاليتي” في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط الأول طردا مباشرا لـ ويليام ساليبا مدافع أرسنال بعد عرقلته مهاجم بورنموث المنفرد بمرمى دافيد رايا.

تشكيل أرسنال أمام بورنموث 

وخرج بوكايو ساكا من قائمة ارسنال لمواجهة بورنموث وجاء تشكيل الجانرز الأساسي كالتالي:"

في حراسة المرمى: دافيد رايا

في خط الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- ريكاردو كالافيوري

في خط الوسط: توماس بارتي- ميكيل ميرينو- ديكلان رايس

في خط الهجوم: رحيم ستيرلينج- كاي هافيرتز- لياندرو تروسارد

إنجاز تاريخي ينتظر أرسنال أمام بورنموث 

سيكون آرسنال على موعد مع إنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي في حال فوزه اليوم السبت على بورنموث، حيث سيصل إلى الانتصار الـ 2000 في مشواره بتاريخ البريميرليج خلف ليفربول صاحب 2065 فوزًا.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات والأرقام الرياضية أن مباراة واحدة تفصل "الجانرز" على تحقيق رقم تاريخي في البريميرليج مشيرة إلى أنه حقق 1999 انتصارًا في الدوري الممتاز.

ويعد ليفربول هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي وصل إلى 2065 انتصارًا في الدوري الإنجليزي، بعد تجاوز حاجز الـ 2000 في ديسمبر  2021، ويأتي من بعده أرسنال "1999 فوزًا".

وتضم قائمة الأندية الأكثر حصدًا للانتصارات في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى ليفربول المتصدر وآرسنال الوصيف، مانشستر يونايتد بـ 1908 انتصارات، إيفرتون "1900 فوز"، أستون فيلا بـ 1723 فوزًا، مانشستر سيتي 1595 انتصارًا، توتنهام 1507، تشيلسي 1479، نيوكاسل 1413، وسندرلاند 1260 فوز.

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