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خارج الحدود

تحمل 200 جندي، العثور على مدمرة أمريكية غارقة منذ 80 عاما (فيديو)

المدمرة يو إس إس
المدمرة يو إس إس إيدسال، فيتو

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم، العثور على المدمرة "يو إس إس إدسال" الغارقة منذ الحرب العالمية الثانية في قاع المحيط الهندي.

 

العثور على المدمرة يو إس إس إدسال الغارقة منذ الحرب العالمية

ووفق لموقع "سي بي إس نيوز"، أكدت البحرية الأمريكية الاثنين، العثور على المدمرة “يو إس إس إيدسال” تابعة للبحرية أغرقتها القوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية. 

وعثرت البحرية الملكية الأسترالية على المدمرة "يو إس إس إدسال" USS Edsall في قاع المحيط الهندي بعد أكثر من 80 عامًا من غرقها وعلى متنها أكثر من 200 فرد من أفراد الطاقم. 

طاقم يو إس إس إدسال، فيتو
طاقم يو إس إس إدسال، فيتو

وتم بناء المدمرة يو إس إس إدسال، التي يبلغ طولها 314 قدمًا، في عام 1919 وتم تشغيلها في عام 1920.

تاريخ إغراق المدمرة الأمريكية على يد البحرية اليابانية

خلال الحرب العالمية الثانية، شاركت المدمرة الأمريكية في العديد من عمليات النقل، حيث قامت بحماية السفن الأخرى من الهجمات اليابانية في المياه الأسترالية.

العثور على يو إس إس إدسال، فيتو
العثور على يو إس إس إدسال، فيتو

وفى مطلع من مارس 1942، هاجمت القوات البحرية اليابانية السفينة الأمريكية وخلال الاشتباك المطول، تمكنت إدسال من تفادي القصف العنيف، مما دفع بعض الجنود اليابانيين إلى إطلاق لقب "الفأر الراقص" على السفينة، وفقًا لقيادة التاريخ والتراث البحري. 

وانضمت القوات الجوية اليابانية لاحقًا إلى الهجوم، وبعد عدة ساعات من بدء القتال، غرقت إدسال وعلى متنها أكثر من 200 فرد من أفراد الطاقم، بعد أن تلقت ضربة قاتلة واحدة فقط من بين آلاف الطلقات.

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يو إس إس إيدسال البحرية الامريكية الحرب العالمية الثانية المحيط الهندي الحرب العالمية القوات البحرية اليابانية USS Edsall

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