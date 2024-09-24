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خارج الحدود

حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"  تتجه إلى الشرق الأوسط

هاري ترومان، فيتو
هاري ترومان، فيتو

أفادت قيادة البحرية الأمريكية بأن حاملة الطائرات "هاري ترومان" توجهت إلى الشرق الأوسط على رأس مجموعة سفن ضاربة.

وقالت قيادة البحرية الأمريكية في بيان لها إن حاملة الطائرات "هاري ترومان" من طراز "نيميتز" غادرت قاعدة نورفولك البحرية في 23 سبتمبر للانتشار المقرر".

وأشار البيان إلى أن مدمرتين وطرادا صاروخيا ستنضم إلى "هاري ترومان" "لإجراء عملية انتشار مجدولة في منطقة عمليات قوات البحرية الأمريكية أوروبا-أفريقيا والأسطول السادس الأمريكي".

تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله

وقال الأدميرال داريل كودل، قائد قيادة الأساطيل الأمريكية إن هذا الانتشار"يأتي في أعقاب مهمة مجموعة حاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" التي استمرت تسعة أشهر والتي سلطت الضوء على الحاجة إلى وجودنا المستمر وسط تصاعد التوترات الدولية".

ومن المتوقع أن تنضم فرقاطة للبحرية الإيطالية إلى المجموعة الأمريكية للمشاركة في العمليات والتمارين خلال جزء من مهمتها.

يأتي إرسال "هاري ترومان" إلى الشرق الأوسط على خلفية تصاعد الحرب بين إسرائيل و"حزب الله".

وفي وقت سابق صرح الناطق باسم البنتاجون بات رايدر بأن الولايات المتحدة لديها حاليا 40 ألف جندي في الشرق الأوسط، مضيفا أنه نظرا للتوترات في المنطقة، سيتم إرسال عدد إضافي محدود من العسكريين الأمريكيين إلى هناك، دون أن يخوض في التفاصيل "لأسباب أمنية".

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