الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

لفت فنان الأنظار حينما قام برسم الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا دونالد ترامب، إذ أظهر مقطع الفيديو الفنان وهو يقوم بعملية الرسم التي وصفت بأنها "مدهشة ومثيرة".

وبدت الرسمة للوهلة الأولى، بعيدة كل البعد عن ملامح الرئيس ترامب، لكن سرعان ما أضفى الرسام لمسات فريدة، ظهرت من خلالها ملامح الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا.

 

ملامح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وحصد الفنان تفاعلا واسعا، من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين أظهروا انبهارا بالطريقة التي قام بها هذا الفنان، برسم الرئيس ترامب، ووصفوها بأنها "صادمة".

وبعد الفراغ من عملية الرسم، أرفق الفنان مقطعا صوتيا لتصريح سابق للرئيس ترامب، الذي عرف بطريقته الفريدة في التعاطي مع الأحداث حول العالم.

 

 

وأعاد مغردون، نشر مقطع الفيديو الذي يظهر عملية رسم ترامب، فيما تباينت التعليقات على الرسمة والفنان، وعلى الرئيس الأمريكي على حد سواء.

 

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