فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"
لفت فنان الأنظار حينما قام برسم الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا دونالد ترامب، إذ أظهر مقطع الفيديو الفنان وهو يقوم بعملية الرسم التي وصفت بأنها "مدهشة ومثيرة".
وبدت الرسمة للوهلة الأولى، بعيدة كل البعد عن ملامح الرئيس ترامب، لكن سرعان ما أضفى الرسام لمسات فريدة، ظهرت من خلالها ملامح الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا.
ملامح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وحصد الفنان تفاعلا واسعا، من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين أظهروا انبهارا بالطريقة التي قام بها هذا الفنان، برسم الرئيس ترامب، ووصفوها بأنها "صادمة".
وبعد الفراغ من عملية الرسم، أرفق الفنان مقطعا صوتيا لتصريح سابق للرئيس ترامب، الذي عرف بطريقته الفريدة في التعاطي مع الأحداث حول العالم.
وأعاد مغردون، نشر مقطع الفيديو الذي يظهر عملية رسم ترامب، فيما تباينت التعليقات على الرسمة والفنان، وعلى الرئيس الأمريكي على حد سواء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية