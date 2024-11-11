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بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج حيث تعثر عدة مرات أثناء سيره على الشاطئ بالقرب من منزله في  ديلاوير، حتى أنه احتاج إلى مساعدة من السيدة الأولى جيل بايدن.

وشوهد الرئيس المنتهية ولايته، البالغ من العمر 81 عامًا، وهو يفقد توازنه مرارًا وتكرارًا أثناء تنقله على الرمال في شاطئ ريهوبوث بعد ظهر أمس الأحد، بعد نحو أسبوع من خسارة نائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية أمام  دونالد ترامب.

بعد ذلك، عزز بايدن من خطواته المتعثرة وهو يتجه نحو المراسلين الذين كانوا يصرخون ويسألون عما سيناقشه مع ترامب عندما يزوره يوم الأربعاء في البيت الأبيض.

وبحسب تقرير صحفي، فإن بايدن، الذي كان يرتدي الجينز وسترة داكنة وقبعة بيسبول مع نظارات شمسية، وجه كلمات غير مسموعة للمراسلين، لكنه لم يجب على أي أسئلة أثناء انسحابه إلى موقف السيارات.

وواجه بايدن تساؤلات حول قوته العقلية والجسدية للخدمة في المكتب البيضاوي على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث ارتكب عددًا لا يحصى من الأخطاء اللفظية، وبدا في بعض الأحيان مرتبكًا.

وارتفعت حدة التدقيق بشأن حالته العقلية بعد أدائه الضعيف في مناظرة صيفية ضد ترامب، عندما كان الديمقراطي لا يزال مترشحًا للانتخابات الرئاسية. وبعد الأداء الضعيف والضغوط المتزايدة داخل حزبه، تخلى بايدن عن مساعيه لإعادة انتخابه وساند هاريس بسرعة.

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الرئيس الامريكي جو بايدن ديلاوير جيل بايدن شاطئ ريهوبوث كامالا هاريس دونالد ترامب

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