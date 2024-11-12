"الأشموني" يكرم لاعبي ومدربي منطقة الشرقية للكاراتيه

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، مشيدًا بالمستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية والجماعية من أبناء المحافظة في حصد البطولات وتحقيق المراكز الأولى على المستوى المحلي والقاري والعالمي.

المهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ

جاء ذلك خلال لقائه لاعبي ومدربي منطقة الشرقية للكاراتيه الحاصلين علي الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في البطولات المحلية والقارية والعالمية، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وكيل مديرية الشباب والرياضة

بالإضافة إلى الدكتور أحمد إبراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة لشئون الرياضة، والدكتور عمر حجازى معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة لشئون الرياضة.

دعم وزير الشباب والرياضة المستمر

أشاد المحافظ بدعم وزير الشباب والرياضة المستمر لكافة الألعاب الرياضية وتشجيع المتميزين رياضيًا لتحطيم الأرقام القياسية وحصد البطولات القارية والدولية مقدمًا الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال لعبة الكاراتيه لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ونفسيًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب

ومن جانبه أعرب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة عن امتنانه لمحافظ الشرقية لحرصه على استقبال مدربي ولاعبي منطقة الشرقية للكاراتيه وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير لتمثل لهم قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية.

المديرية جادة فى اكتشاف المواهب

مؤكدًا أن المديرية جادة في اكتشاف المواهب الشابة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتهيئة الأجواء المناسبة لها لتجهيزها بدنيًا وفنيًا لتشارك في البطولات الرياضية.

منطقة الشرقية للكاراتيه

كما أعرب لاعبو ومدربو منطقة الشرقية للكاراتيه عن سعادتهم لاستقبال المحافظ لهم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير مقدمين الشكر للمحافظ لرعايته لكافة الفعاليات الرياضية ودعمه الدائم والمستمر لقطاع الرياضة بالمحافظة.