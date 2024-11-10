شباب الشرقية: تنفيذ الجلسة الثانية لبرنامج الرواق الأزهري

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية الجلسة الثانية لبرنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف (الجامع الأزهر) والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء.

التعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية

جاء ذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية إدارة تنمية النشء والمنفذ بمراكز شباب شيبة ، العصلوجى، صفط الحنا.

ندوة بعنوان الثواب والعقاب وأثره فى استقرار المجتمع

ووفقا لخطة الندوات والموضوعات التى تم اختيارها تتناول ندوة اليوم بعنوان " الثواب والعقاب وأثره فى استقرار المجتمع " حاضرها وعاظ منطقة وعظ الشرقية والمكلفين لعقد الجلسات ومنهم فضيلة الشيخ محمود عبد الفضيل بمركز شباب شيبة، وفضيلة الشيخ محمد طلعت بمركز شباب العصلوجى، وبمركز شباب صفط الحنا فضيلة الشيخ هانى إسماعيل.

افتتاح الجلسة الثانية

وقد افتتحت الجلسة الثانية بمركز شباب شيبه منسقة الرواق هند نصر بكلمة افتتاحية عن الموسم الثالث للرواق وفكرته وأهميتة للنشء والأسرة والمجتمع ودور الأزهر فى تصحيح المفاهيم لدى النشء.

تنفيذ برنامج رواق الطفل فى دورته الثالثة

هذا ويتم تنفيذ برنامج رواق الطفل والأسرة في دورته الثالثة للعام الثانى ٢٠٢٤_٢٠٢٥ بمراكز الشباب وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيههم التوجيه الأمثل.

التساؤلات التى ترد فى ذهن الطفل

وكذلك الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان الطفل والأسرة لأى أمر من الأمور الدينية والدنيوية عن طريق كوكبه من الوعاظ من منطقة الوعظ بالشرقية.

مبادرة بداية

كما يتم تنفيذ الرواق الأزهري على مستوى محافظة الشرقية ضمن مبادرة بناء الإنسان بحيث تعم الاستفادة لجميع أبناء مراكز الشباب بثلاث إدارات فرعية وفقا لبرنامج وخطة يتم التنسيق خلالها بين وزارة الشباب والرياضة والازهر الشريف

التنفيذ على 3 أشهر

حيث تم التنفيذ على مدار ثلاثة أشهر بواقع ثلاث مركز شباب بكل شهر يحاضر عدد اربع جلسات كل جلسة بعنوان مختلف، المركز الاول بإدارة شباب الزقازيق غرب مركز شباب شيبه، والثانى بمركز شباب العصلوجى بإدارة شباب الزقازيق شرق، والمركز الثالث إدارة شباب ابو حماد بمركز شباب صفط الحنا.

الدكتوراشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

هذا يتم تنفيذ البرنامج برعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية، وبتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء،الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية،

الدكتورة ايمان مديرعام الادارة العامة للموهوبين

بالاضافة الى الدكتورة ايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة،بإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، د.طاهر كرار مدير إدارة البيئى والثقافى والعلمي بوزارة الشباب والرياضة.

الدكتوراحمد البسطويسي يشرف على التنفيذ

ويشرف على تنفيذ البرنامج الدكتور احمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء،ةهند نصر منسق الرواق ورئيس القسم الثقافى، وبمشاركة وتنظيم مدير الادارات الفرعية ورؤساء قيم النشء ومديرى مراكز الشباب بشيبة، العصلوجى، صفط الحنا.

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