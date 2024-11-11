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شباب الشرقية: تنفيذ برنامج مشواري لطلاب الفني الصناعي

برنامج مشواري لطلاب
برنامج مشواري لطلاب المعهد الفني الصناعي

أكد  الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية  أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنفيذ فعاليات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء وذلك لطلاب وطالبات المعهد الفني الصناعي بالزقازيق.

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تمكين الشباب والفتيات لمستقبل افضل 

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن برنامج مشواري والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من أجل مستقبل أفضل لهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية من خلال إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق العمل وإقامة مشروعات خاصة بهم.

محاور البرنامج التدريبي 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات برنامج مشواري والتي من المقرر تنفيذها على مدار ثلاثة أيام تتضمن محاور البرنامج التدريبي على مجموعة من مهارات التواصل والحوار المجتمعي ( معرفة الذات ومهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارة إدارة الوقت) ويتم تقديمها من خلال الأستاذة هبه صابر مدرب معتمد من وزارة الشباب والرياضة.

شباب الشرقية تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية وإستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبنًاءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة بالإضافة لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال إقامة مشروعات خاصة بهم تدر عليهم دخلًا ليحيوا حياة كريمة.

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الدكتور محمد عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب محافظة الشرقية التعاون مع الادارة العامة برنامج مشواري تنمية المهارات الحياتية النعهد الفنى الصناعى

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