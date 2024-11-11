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محافظات

قرارات جريئة لرئيس حي غرب المنصورة في لقاء مع النباشين لدمجمهم بمنظومة النظافة

اجتماع لرئيس حي غرب
اجتماع لرئيس حي غرب مع النباشين، فيتو

اجتمع أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة بمجموعة من النباشين كأحد الأفكار غير التقليدية لدمجمهم بمنظومة النظافة للارتقاء بالمستوى العام للنظافة.

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.

 عقد الاجتماع  بحضور  نواب رئيس حى غرب المنصورة حمدى رشاد، ووائل عابد، ونبيل السيد أبو المعاطي، ومحمد حسنى النادى سكرتير حي غرب المنصورة، ومسئولى النظافة بالحى.

تقنين أوضاع النباشين لعدم قطع أرزاقهم 

 

 تم خلال الاجتماع متابعة عمل منظومة القمامة الجديدة وتقنين أوضاع النباشين لعدم قطع أرزاقهم ولكن بطريقة قانونية ومرخصة.

مصادرة أي تروسيكلات تستخدم في فرز القمامة 

 وأثناء الاجتماع شدد  على مصادرة أي تروسيكلات تستخدم في فرز القمامة  وتسبب في مظهر غير لائق للشارع الدقهلاوى وإزعاج المواطنين وإعاقة الحركة المرورية 

لن يسمح لأي شخص أيا كان بالفرز في الشارع

كما أكد على أنه لن يسمح لأي شخص أيا كان بالفرز في الشارع في غير الأماكن المخصصة للفرز، وسيعاقب.

 

كما تم تجهيز قائمة بأسماء النباشين والأشخاص الذين يعملون معهم وإخراج التراخيص اللازمة لهم من رئاسة حى غرب وتقسيمهم على جميع قطاعات الحى، مع الالتزام منهم بنقل القمامة بعد جمعها إلى مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة والمستوى العام للنظافة.

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