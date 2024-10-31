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اقتصاد

تراجع أسعار الزيت اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

تراجعت أسعار الزيت، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالأتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 53 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 55 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 59 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 59500 جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 55 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 99.9 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 65 جنيهًا إلى 130 جنيهًا للتر.

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 سعر زيت الذرة بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 108.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 150 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة كريستال نحو 109.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 60 إلى 160 جنيهًا للتر.

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